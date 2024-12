We wtorek, 17 grudnia dowiedzieliśmy się o śmierci Eweliny Ślotały. Wiadomość wywołała szok, ponieważ pisarka miała zaledwie 35 lat. Jak przekazała mama autorki poczytnej serii powieści, kobieta doznała krwotoku wewnętrznego, który uszkodził jej serce. Ślotała przez kilka tygodni przebywała w śpiączce. Niestety specjaliści nie mogli jej uratować. Zaledwie kilka dni temu pisarka wydała swoją nową książkę. Ostatnio pani Wanda, matka zmarłej opowiedziała o formalnościach związanych z pogrzebem córki. Swoją pomoc rodzinie zaoferował znany detektyw Krzysztof Rutkowski.

Niedawno prokuratura zabrała głos w sprawie śmierci Eweliny Ślotały. Mama pisarki zajęła się już planowaniem pogrzebu. Wiele wskazuje na to, że ze względu na zbliżające się święta ostatnie pożegnanie autorki przesunie się w czasie. Pani Wanda w rozmowie z redakcją serwisu JastrząbPost przyznała, że nie wszystkie formalności są zamknięte. Dodała, że kontaktowała się z Krzysztofem Rutkowskim.

To ciężki dla mnie czas. To, co miałam do powiedzenia, powiedziałam Krzysztofowi (przyp. red. – Rutkowskiemu). Na razie nie wiadomo, kiedy pogrzeb. Nie mam jednego zaświadczenia, które jest potrzebne

– przekazała pani Wanda.