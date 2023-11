Reklama

Agnieszka Sienkiewicz jest jedną z gwiazd, która nie uległa modzie na pokazywanie w social mediach pięknych, wystylizowanych zdjęć. Aktorka sama przyznaje, że od kiedy jest mamą ma większą pewność siebie i nie ma potrzeby publikowania stylizowanych zdjęć w pełnym makijażu z idealnie wysprzątanym domem, udając, że tak wygląda jej rzeczywistość. Gwiazda uważa, że w ten sposób kobiety same robią sobie krzywdę poprzez wywoływanie presji w szczególności na inne mamy. Idealny dom, idealna stylizacja, pięknie ubrane dzieci - taki "cukierkowy" obrazek na Instagramie to codzienność. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że to tylko stylizacja. Aktorka postanowiła z tym walczyć i pokazywać swoje życie takim, jakie jest. Bez instagramowych filtrów!

Zobaczcie, co Agnieszka Sienkiewicz mówi o swoich naturalnych zdjęciach... Obejrzyjcie wideo koniecznie, aby dowiedzieć się co gwiazda sądzi o presji wywieranej na kobietach w social mediach!

Agnieszka Sienkiewicz na Flesz Fashion Night