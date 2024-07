Będziecie zaskoczeni! Małgorzata Rozenek zgodziła się wziąć udział w akcji charytatywnej, której celem jest zebranie funduszy na budowę szkoły w Ghanie. Pomysłodawczynią tego projektu jest Omenaa Mensah.

Reklama

Małgorzata Rozenek wspiera akcję charytatywną

Gwiazda zdecydowała się wspierać akcję, ponieważ temat wychowania dzieci i edukacji jest jej bliski od wielu lat. Rozenek sama przykłada dużą wagę do wykształcenia swoich synów, Stasia i Tadzia, dlatego posłała ich do prestiżowej francuskiej szkoły. Niestety, Małgorzata Rozenek nie będzie mogła pojechać do Afryki, ponieważ termin wyjazdu zbiega się z rozpoczęciem zdjęć do nowego programu, który poprowadzi. Co ciekawe Radosław Majdan również wyraził wsparcie dla fundacji Omeny i wziął udział w zbiórce pieniędzy na buty sportowe dla małych Ghańczyków.

Inne gwiazdy powinny brać przykład! Więcej - już w poniedziałek w magazynie Flesz!

Zobacz także

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na pokazie Łukasza Jemioła

Małgorzata Rozenek na pokazie Łukasza Jemioła

Reklama

Radosław Majdan na stadionie Polonii Warszawa