Małgorzata Rozenek w ultradrogiej stylizacji na kolacji z Krzysztofem Skórzyńskim [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Małgorzata Rozenek to łakomy kąsek dla paparazzi, nic więc dziwnego, że towarzyszą jej na każdym kroku. Tym razem udało im się uchwycić prowadzącą "Dzień Dobry TVN" na kolacji z kolegą z pracy, Krzysztofem Skórzyńskim. Na tę okazję Małgorzata Rozenek wybrała ultradrogi dodatek, którego cena zwali was z nóg!

Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński na kolacji

Małgorzata Rozenek od września spełnia się jako prowadząca "Dzień Dobry TVN", a widzowie coraz częściej zauważają, że radzi sobie znacznie lepiej. W przygodzie z pasmem śniadaniowym towarzyszy jej Krzysztof Skórzyński, z którym bardzo się zaprzyjaźniła. Niedawno żona Radosława Majdana odwiedziła liceum, w którym uczy jej telewizyjny partner, a teraz para zdecydowała się na wspólną kolację.

Małgorzata Rozenek to jedna z najbardziej stylowych kobiet w polskim show-biznesie. Na czerwonym dywanie zawsze prezentuje się elegancko, a na co dzień wybiera modne, acz wygodne stylizacje. Tym razem gwiazda postawiła na modny biały total look, do którego wybrała drogi dodatek. Rozszerzane spodnie garniturowe oraz sweterek idealnie pasowały do sneakersów, oraz nerki z domu mody Dior, której cena to bagatela 20 tysięcy złotych. Zobaczcie zdjęcia paparazzi!