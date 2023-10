Po dołączeniu do ekipy "Dzień dobry TVN" Małgorzata Rozenek ma jeszcze więcej pracy. Nowa prowadząca chce jak najlepiej prezentować się w programie śniadaniowym, ale nie zapomina o swoich fanach i nadal utrzymuje z nimi bliski kontakt w mediach społecznościowych. Niedawno gwiazda TVN ujawniła, że jej spokój zaburzyła poważna kontuzja ukochanego psa George'a. Okazało się, że buldoga czeka operacja. Co się stało?

Za pośrednictwem Instagrama Małgorzata Rozenek zdradziła, że jej piesek postawił na nogi cały dom. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" i Radosław Majdan zabrali George'a do weterynarza. Okazało się, że czworonóg doznał poważnej kontuzji. Podczas wizyty specjalista stwierdził, że buldog ma zerwane więzadła.

Zobacz także: Allan Krupa zakpił z Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana! Szykuje się konflikt?

Pies rodziny gwiazd cieszy się dużą sympatią internautów. Niestety George musi przejść operację. Po zabiegu czeka go ponad miesiąc rekonwalescencji oraz rehabilitacja.

- Czeka nas operacja, a później 8 tygodni ograniczonego ruchu. Ale George nigdy nie był aktywny, jego żywioł to łóżko — zdradziła prowadząca "Dzień dobry TVN".

Radosław Majdan przekazał, że razem z żoną znaleźli najlepszego wśród specjalistów. Porównał weterynarza do lekarza największych gwiazd piłki nożnej.

- Znaleźliśmy takiego lekarza, przekładając to na nomenklaturę ludzką, jakby Cristiano Ronaldo zerwał więzadła, to by się leczył u takiego lekarza — wyjaśnił były piłkarz.