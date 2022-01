Małgorzata Rozenek eksponuje pupę na zdjęciu z wakacji, a w komentarzach burza! 

Małgorzata Rozenek-Majdan co chwila zaskakuje fanów swoimi nowymi zdjęciami z Meksyku. Tym razem jednak w komentarzach pod postem, wywołała się dyskusja na temat... przerabiania zdjęć. Niektórzy najwyraźniej nie poznali gwiazdy na najnowszej fotografii, która pojawiła się na jej Instagramie. Z tego też względu pojawiły się zarzuty o nadmierny retusz. Słusznie? Zobaczcie sami! Zobacz także: Małgorzata Rozenek oburzyła internautów zdjęciem z Radosławem Majdanem. "Gdzie jest granica?" Małgorzata Rozenek-Majdan przerabia zdjęcia? Małgorzata Rozenek-Majdan przebywa wraz z synami i mężem w Meksyku. Pomimo odpoczynku w słonecznym Tulum, gwiazda nie zapomina o fanach i codziennie zamieszcza nowe relacje i posty z tego pięknego miejsca. Często możemy obserwować na nich całą rodzinkę, ale nie brakuje również gorących fotek samej Małgorzaty. Tak się stało również i tym razem. Gwiazda pochwaliła się fotografią z sypialni, na której możemy ją zobaczyć w bardzo dziewczęcym looku. Kokarda we włosach, urocza piżamka i zjawiskowy uśmiech - żona Radosława Majdana po prostu zachwyca. Pod zdjęciem pojawił się wpis, w którym Małgorzata Rozenek-Majdan, zachęciła swoich fanów do pewnej zabawy. Jest taka zabawa na Twitterze, spróbujcie👌 😁 mega zabawa 😂 wpisz w wyszukiwarkę zdanie „I’m sorry for being” i pozwólcie jej dokończyć zdanie 😁 u mnie wyszło „I’m sorry for being - ME” 😂😂😂 ciekawe 🤪 😂😂😂jak wyszło u Was?😁 - napisała Małgorzata Rozenek-Majdan. Wiele osób wciągnęło się w grę zaproponowaną przez gwiazdę, ale część postanowiła się skupić na fotografii Małgorzaty Rozenek-Majdan. Żona Radosława Majdana wygląda na niej bardzo dziewczęco, młodo i świeżo,...