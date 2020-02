Małgorzata Rozenek na imprezie przyćmiła pozostałe gwiazdy! Zrezygnowała ze szpilek! 

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pojawili się na imprezie otwarcia Suntago Park of Poland, czyli największego kompleksu basenów w Europie, który znajduje się pod Warszawą. Gwiazda tym razem wyeksponowała ciążowy brzuszek w garniturze w zwierzęcy wzór. Co ciekawe, Małgosia zrezygnowała z klasycznych szpilek, a postawiła na białe adidasy. I słusznie - wygodne buty to podstawa, zwłaszcza w ciąży. W połączeniu z takim krojem (szerokie nogawki) wygląda to i tak świetnie!

Małgosia i Radek nie byli jedynymi gwiazdami na imprezie. Otwarcie parku świętowały również m.in. Julia Wróblewska, Madzia Wójcik oraz Macademian Girl. Panie zdecydowanie poczuły wakacyjny klimat! Która wyglądała najlepiej?