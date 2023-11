1 z 6

Małgorzata Rozenek - Majdan niemal codziennie wrzuca na swój Instagram zdjęcia, pod którymi zgarnia po setki komentarzy! Nic dziwnego, często pokazuje swoje stylizacje, a fanki są ciekawe, gdzie znajdą to co ich "bogini" ma na sobie, po czym produkty znikają ze sklepowych półek. Nie inaczej było ostatnio, kiedy żona Radka Majdana pochwaliła się stylizacją z Izraela! Jak się okazuje, to jedna z jej najtańszych!

Polscy Beckhamowie przebywają aktualnie w Izraelu na wakacjach. Jest to idealna okazja nie tylko, by wypocząć, ale również by na tle przepięknych miejsc robić sobie zdjęcia. Małgorzata doskonale wie, że jej fanki z niecierpliwością czekają na nowe inspiracje. Najnowsza z nich o tyle zaskakuje, że jest jedną z najtańszych, jakie widzieliśmy u niej na Instagramie! Prezenterka nie ma na sobie torby wartej kilka tysięcy, a zwykłą, w przystępnej cenie!

Zrobiliśmy dokładny przegląd marek, które Małgosia ma na sobie! Zobaczcie na następnych stronach gdzie i za ile ubierzecie się niczym Perfekcyjna Pani Domu!

