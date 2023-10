Małgorzata Rozenek-Majdan już prawie rok temu została przyłapana przez paparazzi na oglądaniu nowej willi. Rzeczywiście, gwiazda "Projekt Lady" i jej rodzina mają zamiar przeprowadzić się do ogromnego domu, którego budowa ma ruszyć niebawem. W rozmowie z Party.pl. podczas konferencji programu "Projekt Lady", Rozenek zdradziła, jak będzie wyglądać jej posiadłość i jakie są trzy najważniejsze rzeczy. Będziecie zaskoczeni.

Małgorzata Rozenek ma już gotowy projekt swojego domu i kupioną działkę pod budowę prawdziwej rezydencji. W Party.pl zdradziła, co będzie w niej najważniejsze:

Będzie basen... Kuchnia jest najważniejszym miejscem w domu, drugie najważniejsze miejsce to moja wanna i trzecie to garderoba, która będzie mieć 55 metrów. To kwestia potrzeby - śmieje się Małgosia.