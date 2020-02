Małgorzata Rozenek-Majdan cała w czerni na ramówce TVN. Bardzo mocno podkreśliła brzuszek!

Małgorzata Rozenek-Majdan pojawiła się na ramówce TVN, ponieważ jest twarzą hitu stacji "Projekt Lady". Przyszła mama wyglądała na ściance jak milion dolarów - niczym prawdziwa "lady in black"! Rozenek swoją stylizacją podkreśliła piękny, coraz większy ciążowy brzuszek! Co miała na sobie gwiazda TVN? Sukienkę projektu marki LOFJU z ręcznie robionymi zdobieniami i wyszywanymi gwiazdy. Do sukienki idealnie pasowały sandałki na wysokiej szpilce Gianvito oraz torebka-woreczek coraz popularniejszej marki w Polsce & Other Stories. Udany look? O tak!

Jak wam się podoba stylizacja Małgorzaty Rozenek-Majdan? Naszym zdaniem to jedna z najmocniejszych propozycji z ramówki TVN. Widać, że Rozenek czuje się wspaniale w ciąży - tak też wygląda!

Małgorzata Rozenek-Majdan już niebawem zostanie mamą. Poród już za około trzy miesiące. Gwiazda na ściance w charakterystyczny sposób chwytała się za brzuszek - to przesłodki gest!

Rozenek-Majdan wyglądała zniewalająco!

Na scenie wyglądała zjawiskowo! Spójrzcie tylko na jej uśmiech!