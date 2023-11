Reklama

Małgorzata Rozenek-Majdan jest jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd w polskim show-biznesie. Jej kalendarz pęka w szwach! Małgorzata Rozenek nie tylko pojawia się w popularnych programach, ale również jest twarzą prestiżowych marek. Ostatnio jednak celebrytka poczuła, że musi zająć się sobą i swoim zdrowiem. Małgorzata Rozenek-Majdan zgłosiła się do Anny Lewandowskiej, aby pod jej okiem oczyścić organizm i odzyskać formę. Żona Roberta Lewandowskiego znana jest również z tego, że przygotowuje kobiety i ich ciała do ważnego momentu w ich życiu, jakim jest ciąża. Małgorzata Rozenek spytana przez nas o to, czy był to ważny powód, dla którego zgłosiła się do Ani, nie ukrywała swojego zmieszania. Czy coś jest na rzeczy?! Zobacz nasze wideo!

Czyżby Małgorzata Rozenek szykowała się do ważnej dla niej roli?