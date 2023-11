2 z 4

Kiedy zobaczyliśmy Małgosię i jej kapelusz, na myśl od razu przyszła nam Meghan Markle i jej stylizacja z urodzin królowej Elżbiety II. Trzeba przyznać, że obie panie postawiły na podobny fascynator (tak nazywa się kapelusz tego typu)! Ten u Małgosi to dzieło polskiej projektantki Marty Ruty. Elegancka koszula z prześwitującym rękawem i piórkami przy nadgarstku oraz spodnie to z kolei projekt Violi Piekut. Która z pań wyglądała lepiej? My tym razem stawiamy na Rozenek-Majdan!

