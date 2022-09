Małgorzata Rozenek i Anna Lewandowska odsłoniły brzuchy na meczu Polska-Holandia! [ZDJĘCIA]

Przed nami wielki mecz Polska-Irlandia! To spotkanie może dać polskiej reprezentacji awans na Euro 2016. Kibice wielkie nadzieje pokładają w Robercie Lewandowskim, który ostatnio zachwyca fenomenalną formą . Jego gol strzelony w ostatniej minucie meczu Polska-Szkocja uratował nas przed porażką w Glasgow . Na Stadionie Narodowym będzie go wspierać Anna Lewandowska , która udzieliła wywiadu “Dzień dobry TVN”. Zdradziła, jak pomaga Robertowi przed meczem. Polska-Irlandia. Jak Anna Lewandowska wspiera męża? "Dziś jestem we Wrocławiu, ale jutro pojawię się na Stadionie Narodowym i będę wspierać ukochanego męża, z którego jestem bardzo dumna. Jak mu pomagam? Przede wszystkim rozmową. To bardzo ważne. Robert jednak jest ekspertem i sam najlepiej wie, jak zmotywować się do meczu. Wierzę, że z chłopakami wygrają ten mecz”, powiedziała Ania. Ania przebywa obecnie we Wrocławiu, gdzie przeprowadzi trening dla 1000 osób. “Jestem bardzo podekscytowana tym treningiem. Teraz nie tylko trenuję, ale też poświęcam dużo czasu na naukę. Jeżdżę na różne konferencje, szykuje już własne szkolenia”, powiedziała Ania. Ania pracuje też nad kolejną książką i opracowuje nowe treningi. Sama ma dużo zajęć, ale czas dla Roberta zawsze znajdzie. Oby jej wsparcie pomogło naszemu najlepszemu napastnikowi. Trzymamy kciuki za polską reprezentację!