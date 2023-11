Małgorzata Rozenek skomentowała zachowanie Michała Piróga, który w drugiej "Azja Express" postanowił sparodiować gwiazdę TVN. Podczas prezentacji jesiennej ramówki stacji dziennikarze mogli zobaczyć zwiastun najnowszej odsłony wielkiego hitu prowadzonego przez Agnieszkę Woźniak-Starak. Wśród uczestników drugiej edycji znalazł się m.in. Michał Piróg, który przed kamerami cytował słynną wypowiedź Małgorzaty Rozenek "nie mów do mnie teraz". Jak zareagowała na to uczestniczka pierwszej edycji show? Małgorzata Rozenek ma żal do Michała Piróga? Posłuchajcie, co o uczestniku programu "Azja Express" powiedziała przed naszą kamerą!

Reklama

Zobacz także: „Azja Express 2” już jesienią w stacji TVN! Mamy pierwsze zdjęcia z planu programu

Reklama

Małgorzata Rozenek ma żal do jednego z uczestników drugiej edycji "Azja Express"?