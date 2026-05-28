Podczas konferencji prasowej przed 63. Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu Doda i Ralph Kaminski włączyli kamerę i zagrali krótką scenkę, która w kilka chwil podkręciła atmosferę. Na nagraniu jest przekomarzanie, uszczypliwości i teatralny policzek, ale równie szybko pojawia się jasny sygnał, że chodzi o coś więcej niż show. Artyści wykorzystali moment, by przypomnieć o pomocy zwierzętom i realnych potrzebach schronisk.

Doda i Ralph zaczęli sprzeczać się przed kamerą. Poszło o Marylę Rodowicz

Zaczęło się niewinnie, od pytania, kto bardziej seksowny: Doda czy Maryla Rodowicz? Ralph Kaminski podjął temat i nie zamierzał kluczyć, a Doda natychmiast weszła w rolę tej, która domaga się jednoznacznej deklaracji.

Doda zażądała, by Ralph odszczekał swoją odpowiedź, więc w ruch poszło żartobliwe szczekanie. Gdy artysta mimo wszystko wskazał Rodowicz, Doda dopełniła scenkę policzkiem wymierzonym w teatralnym geście. Wyglądało ostro, ale to była ustawiona puenta, a nie eskalacja konfliktu. Na szczęście wszystko było w konwencji żartu. Ralph Kaminski nie zostawił jednak pola do domysłów i szybko dał do zrozumienia, że między nim a Dodą nie ma żadnego sporu.

Kto i komu, i dlaczego powiedziałeś, że jest bardziej seksowny ode mnie? No i co, masz teraz mi coś do powiedzenia? Proszę bardzo. Masz pięć sekund, żeby to odszczekać. Hau, hau powiedziała Doda.

Hau hau. Maryla jest bardziej seksowna odpowiedział Ralp Kaminski.

My się z Dodą nienawidzimy i się lubimy jak wszyscy w show-biznesie zaznaczył wokalista.

Ostatnio wokalistka znalazła w się centrum uwagi. Warto przypomnieć, że rodzina zmarłego Łukasza Litewki zwróciła się do Dody z apelem. Gwiazda postanowiła, że nie będzie zabierała głosu w sprawie sporu o fundację posła.

Doda i Ralph zaapelowali o pomoc dla zwierząt

Doda i Ralph Kaminski wykorzystali zasięg i zainteresowanie konferencją przed Opolem, by przypomnieć o sytuacji zwierząt oraz o tym, że schroniska nadal potrzebują wsparcia. Doda podkreśliła w nagraniu, że problem nie znika tylko dlatego, że rzadziej przebija się do nagłówków. Zwróciła uwagę na współodpowiedzialność i to, że pomaganie nie powinno być przerzucane na jedną osobę czy jedną grupę.

I najważniejsza jest współodpowiedzialność, a nie cedowanie tylko na jedną osobę przekazała Doda.

Ralph Kaminski dołożył do tego swoją obserwację. Jego zdaniem temat praw zwierząt przestał być medialnie modny, ale to nie znaczy, że stał się mniej pilny. Wskazał też cel, który brzmi jak proste hasło, a w praktyce jest marzeniem wszystkich zaangażowanych w pomoc: dobre schroniska to puste schroniska.

Pamiętajcie, że dobre schroniska to puste schroniska dodał Ralph Kaminski.

