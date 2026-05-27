Choć pierwsza edycja "Love is Blind. Polska" dobiegła już końca, echa o uczestnikach matrymonialnego eksperymentu nie cichną. W mediach społecznościowych telewidzowie chętnie śledzą swoich internautów, by dowiedzieć się, jak ułożyli sobie życie już po programie. Jak się okazuje, nie wszystko okazało się tak oczywiste, jak mogliby się tego spodziewać fani formatu. Co z relacją Krzysztofa i Maliki?

Krzysztof i Malika mają kontakt po "Love is Blind". Niczego nie ukrywają

Krzysztof i Malika stali się jedną z najszerzej komentowanych par w pierwszej edycji "Love is Blind. Polska". Malika zgromadziła w mediach społecznościowych bardzo dużą grupę osób doceniających jej niezależność, poukładanie, wysoką kulturę osobistą i otwarte stawianie granic. Krzysztof, choć początkowo dał się poznać jako bardzo empatyczny mężczyzna o dobrym sercu, później podłamał swój wizerunek, dopuszczają się zdrady Maliki jeszcze w programie. Czy po takiej sytuacji para wciąż utrzymuje ze sobą kontakt?

W jednej z najnowszych rolek na oficjalnym Instagramie polskiego Netflixa uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na szybkie pytania. Jedno z nich miało za zadanie sprawdzić, czy uczestnicy utrzymują kontakt po programie z pozostały śmiałkami z show. W krótkim nagraniu Malika odpowiedziała wprost:

Z Martą i Julią. No i oczywiście z Krzysiem.

Chwilę później w montażu umieszczono Krzysztofa, który na pytanie o to, z kim utrzymuje kontakt po programie, tylko potwierdził słowa Maliki.

Z większością facetów, których poznałem podczas eksperymentu i z Maliką przyznał Krzysztof.

Nagrani Maliki z Martą z "Love is Blind" wywołało szum w mediach

Kolejnym potwierdzeniem słów Malika stało się nagranie opublikowane w jej mediach społecznościowych w ostatnich dniach. Na Instagramie uczestniczki "Love is Blind. Polska" pojawił się krótki filmik, na którym fani programu mogą zobaczyć Malikę w towarzystwie Marty. Obie spędzają czas na wspólnym wyjeździe, zwiedzając Egipt, co chętnie relacjonują na swoich InstaStories.

Malika nie ukrywa też, że to właśnie z Martą po programie połączyła ją przyjaźń, dzięki czemu mogą teraz nie tylko spędzać wspólnie czas, lecz także wspierać się w trudniejszych chwilach.

Często największym wsparciem kobiety jest druga kobieta. Nasza historia z kabin to nie tylko historia miłosna, ale też historia o przyjaźni i wsparciu napisała Malika na Instagramie.

Zobacz także: