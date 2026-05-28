Marta Nawrocka zadała szyku podczas pierwszego dnia wizyty w Szwajcarii. Żona Karola Nawrockiego podczas spokania z pierwszą damą Szwajcarii skradła show w eleganckim komplecie w modnym kolorze.

Marta Nawrocka zadała szyku podczas oficjalnego spotkania

Już wkrótce minie rok od kiedy Marta Nawrocka spełnia się w roli pierwszej damy. Żona Karola Nawrockiego od samego początku chętnie pokazuje się puczblicznie i zabiera głos w ważnych dla Polaków sprawach.

Często mówi się również o stylizacjach pierwszej damy, która zachwyca swoimi kreacjami na oficjalnych spotkaniach. Niedawno Marta i Karol Nawroccy byli z wizytą we Włoszech, gdzie pierwsza dama postawiła na elegancję, a teraz z kolei para prezydencka rozpoczęła oficjalną podróż do Konfederacji Szwajcarskiej, gdzie została przyjęta przez prezydenta Guya Parmelina oraz jego małżonkę Caroline Parmelin.

Pierwsza dama w najmodniejszym kolorze tego lata

Choć program wizyty koncentruje się na rozmowach o współpracy, to na zdjęciach z oficjalnych punktów mocno wybrzmiał też wizerunkowy detal. Marta Nawrocka postawiła na jasny, kremowo-żółty komplet wpisujący się w trend „butter yellow”. Stylizacja miała formalny, dyplomatyczny charakter, bez przesadnych dodatków, za to dopracowana w spójnej palecie.

W zestawie zwracały uwagę: krótki, dwurzędowy żakiet z dekoltem w łódkę oraz rozkloszowana spódnica za kolano. Do tego dobrała jasne czółenka i niewielką kopertówkę w zbliżonej tonacji. Caroline Parmelin z kolei pojawiła się w jasnej spódnicy i białej bluzce z poprzecznym paskiem u dołu, a całość zestawiła z luźną, ciemną marynarką i balerinami. Dwa różne podejścia, ta sama oficjalna okazja.

Ekspertka podsumowała stylizację Marty Nawrockiej

Wokół stylizacji Marty Nawrockiej pojawił się również głos Doroty Goldpoint. Projektantkaw rozmowie z Plejadą oceniła zestaw jako elegancki i poprawny, podkreślając jego dyplomatyczną wymowę oraz to, że jasny odcień dodaje świeżości przy oficjalnych okazjach. Jednocześnie wskazała element, który mógłby podbić efekt końcowy: mocniejsze dopasowanie żakietu w talii.

To bardzo elegancka i poprawna stylizacja o wyraźnie dyplomatycznym charakterze. Kolor puddingu écru jest szlachetny, subtelny i świetnie sprawdza się przy oficjalnych okazjach — dodaje lekkości i świeżości. Sama sylwetka również prezentuje się harmonijnie, choć moim zdaniem żakiet mógłby być mocniej dopasowany w talii, co nadałoby całości bardziej kobiece proporcje Dorota Goldpoint, stylistka Agaty Dudy, podsumowała dla Plejady.

Sama Marta Nawrocka opublikowała w sieci zdjęcia z wizyty w Szwajcarii, a w komentarzach internauci zachwycali się jej stylizacją.

Pięknie reprezentuje Polskę

Piękna kreacja komentują internauci.

Zobaczcie sami.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

fot. FABRICE COFFRINI/AFP/East News