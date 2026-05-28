Wieczorem 27 maja na oficjalnych profilach „The Voice of Poland” pojawiła się tragiczna wiadomość. Produkcja poinformowała o śmierci Olafa Kwiatkowskiego, 21-letniego członka ekipy pracującego na planie jako runner i asystent produkcji. W tym samym komunikacie przekazano też szczegóły ostatniego pożegnania w Szczytnie zaplanowanego na 29 maja.

Nie żyje Olaf Kwiatkowski, członek ekipy "The Voice of Poland". Miał tylko 21 lat

Widzowie najczęściej widzą emocje na scenie, odwrócone fotele i muzyczne uniesienia. Tymczasem serce "The Voice of Poland" bije także w miejscach, do których kamera nie zagląda. Olaf Kwiatkowski należał właśnie do tej części zespołu, bez której trudno wyobrazić sobie sprawną produkcję: dbał o logistykę, wspierał realizację i był obecny wszędzie tam, gdzie liczą się sekundy.

W oficjalnym pożegnaniu podkreślono, że Olaf był dla wielu osób kimś więcej niż współpracownikiem. Zwrócono uwagę na jego bliskość z ekipą oraz na to, że część zespołu znała go od dziecka.

19 maja 2026 roku, w wieku zaledwie 21 lat, odszedł nasz przyjaciel i członek rodziny The Voice Olaf Kwiatkowski. Runner, asystent produkcji i najszczerszy uśmiech naszej ekipy. Syn naszej drogiej przyjaciółki Ewy. Chłopak, którego większość z nas znała od dziecka. Nie znajdujemy słów, aby wyrazić ogrom żalu i poczucia niesprawiedliwości. W imieniu Rochstara i Telewizji Polskiej pragniemy złożyć Ewie, całej rodzinie i wszystkim bliskim wyrazy głębokiego współczucia. Pozostajemy zdezorientowani i bezbronni wobec rozmiaru tej tragedii. - przekazano

Produkcja "The Voice of Poland" przekazała również informacje dotyczące szczegółów pogrzebu 21-latka.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 29 maja o godz. 12:00 w Kościele pw. Chrystusa Króla przy ul. J. Tuwima w Szczytnie.

Fala kondolencji od internautów i znanych gwiazd

Gdy ta tragiczna informacja trafiła do mediów społecznościowych, reakcje pojawiły się niemal od razu. Pod wpisem zaczęły przybywać słowa wsparcia i kondolencje kierowane do rodziny, bliskich i całej ekipy „The Voice of Poland”. Nie zabrakło też reakcji od znanych gwiazd.

Najszczersze wyrazy współczucia dla Rodziny Olafa 🖤💔🥺🕯️ - napisał Baron, juror programu

💔💔💔💔💔 - napisała Cleo

🥺🖤 - napisał Jan Dąbrowski

Rodzinie i bliskim Olafa składamy najszczersze wyrazy współczucia.

