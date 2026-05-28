Nieobecność Marty i Damiana w odcinku specjalnym Reunion programu "Love is Blind: Polska" na Netflixie natychmiast rozgrzała internet. Widzowie zaczęli dopytywać o ich małżeństwo, a każda drobna aktywność w mediach społecznościowych była czytana jak sygnał „coś się dzieje”. W końcu Marta zabrała głos, prosząc o więcej przestrzeni i spokoju, a równolegle potwierdził się jej nowy, zawodowy krok w sieci. Teraz z kolei pochwaliła się kadrami z wakacji i okazuje się, że wypoczywa w towarzystwie Maliki. Fani nie ukrywają rozczarowania postawą Marty.

Marta i Damian nie pojawili się na reunion "Love is Blind: Polska"

W Reunion w studiu pojawili się m.in. Malika, Kinga i Krzysztof, Daria i Filip, Julita i Jacek oraz Julia i Kamil. Tym mocniej rzucał się w oczy brak pary, która w finale powiedziała sobie „tak” i należała do tych historii, na które publiczność czekała najbardziej.

W samym odcinku padła jednak informacja, która miała uspokoić widzów: produkcja dostała od Marty i Damiana prywatne kadry, a także specjalnie przygotowany materiał. Marta z "Love is Blind: Polska" nie pojawiła się na reunion, ale zaskoczyła wpisem, który tylko podsycił atmosferę. Później Marta opublikowała w sieci serię zdjeć z Damianem pisząc wprost na Instagramie:

Ostatni czas był dla nas bardzo intensywny, dlatego potrzebujemy trochę przestrzeni i spokoju. Dziękujemy za zrozumienie, D&M

Równolegle wokół Marty zrobiło się głośno z zupełnie innego powodu. Potwierdziły sie radosne wieści ws. Marty z "Love is Blind: Polska" i wtedy też okazało się, że uczestniczka show dołączyła do agencji zrzeszającej influencerów, a informacja pojawiła się w mediach społecznościowych samej agencji. Ta wiadomość podzieliła internautów. "Niepojawienie się na Reunion tylko podbiło zainteresowanie, a ich post niczego nie wyjaśnił (nie padło zdanie ze są nadal razem ,a ''intensywny czas'' może oznaczać wszystko), więc ludzie jeszcze bardziej zaczęli się nakręcać. Plotki o rozstaniu i wszystkie inne teorie tylko podsycają ciekawość wokół niej. Laska doskonale wie, co robi i jej konto będzie teraz tylko rosło" komentował jeden z internautów.

Marta z "Love is Blind: Polska" na wakacjach z Maliką

Teraz wokół Marty znów zrobiło sie gorąco. Wszystko za sprawą jej... wakacji. Marta z "Love is Blind: Polska" pokazała w sieci kadry z wyjazdu, podczas którego towarzyszy jej koleżanka z programu. Malika już skomentowała zdjęcia Marty, a jej słowa zaskoczyły internautów.

Ale tak się cieszę, że możemy odpocząć i złapać tą chwilę spokoju napisała Malika.

Na pytanie jednego z internautów, czy wyjechała razem z Martą na wakacje odpowiedziała wprost:

tak, bo potrzebujemy kobiecego wsparcia i trochę odpocząć, tak naprawdę, tylko my jesteśmy w stanie zrozumieć przez co przechodzimy napisała Malika.

Kiedy fani zaczęli pytać czy chodzi o zdradę Malika pospieszyła z wyjasnieniami: "chodzi o uczestnictwo w programie i media".

Spora część internautów nie ukrywa żalu, że Marta do tej pory oficjalnie nie przekazała czy jest w związku z Domianem czy ich relacja nie przetrwała.

Byliście moją ulubioną parą razem z Daria i Filipem , bardzo Wam kibicowałam . A teraz hmm … albo jesteście razem albo nie . Dlaczego każdy miał odwagę się pokazać w ostatnim odcinku a Wy nie ? Nikt Wam krzywdy nie zrobił w programie bo wszyscy Wam kibicowali , byliście razem z Darią i Filipem najszczersza i najbardziej wiarygodna para a teraz wygląda na to że to Daria i Filip tylko byli

Dla mnie to nie jest fair. Zostawiliście nas z niewiadomą, same niedomówienia… wszyscy kibicują i wspierają… ale nie wiemy co się dzieje piszą fani pod kadrami z wakacji.

Myślicie, że Marta odniesie się do tych komentarzy?

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia