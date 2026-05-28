Marta Manowska doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę swoich obserwatorów. Tym razem prezenterka TVP opublikowała na Instagramie wyjątkowe zdjęcie wykonane w malowniczej scenerii nad wodą. Gwiazda zapozowała w eleganckiej, dopasowanej białej sukni, trzymając w dłoni szpilki. Naturalny makijaż, romantyczna fryzura i bajkowe otoczenie sprawiły, że fotografia momentalnie wywołała lawinę komentarzy.

Marta Manowska w białej sukni i tajemniczy wpis

Jeszcze większe emocje wzbudził podpis, który Manowska dołączyła do fotografii. Napisała:

W tym dniu najpiękniejsze jest to, że właśnie coś ważnego i trwałego się zaczyna

Fani od razu zaczęli spekulować, że prezenterka mogła wziąć ślub lub właśnie się zaręczyć. W komentarzach pojawiły się gratulacje i pytania. Nie brakowało też zachwytów nad samą stylizacją gwiazdy.

Pięknie wyglądasz

Jezuniu Marta wyglądasz jak księżniczka

Gratulacje - pisali fani

Manowska postanowiła jednak szybko ostudzić emocje. Kiedy kolejne osoby zaczęły składać jej gratulacje, prezenterka odpowiedziała krótko:

Proszę je zachować dla Bohaterów

To wystarczyło, by fani zrozumieli, że wpis prawdopodobnie dotyczy uczestników programu „Rolnik szuka żony”, z którym prezenterka związana jest od lat.

Kim jest Marta Manowska?

Marta Manowska od ponad dekady należy do grona najbardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej. Największą popularność przyniosło jej prowadzenie programu „Rolnik szuka żony”, którego gospodynią jest od pierwszej polskiej edycji emitowanej od 2014 roku.

Widzowie pokochali ją za naturalność, empatię i wyjątkową relację z uczestnikami programów. Po sukcesie „Rolnik szuka żony” Manowska została także prowadzącą takich formatów jak „Sanatorium miłości” czy „The Voice Senior”.

Choć jest niezwykle aktywna zawodowo, bardzo chroni swoją prywatność. Rzadko komentuje plotki dotyczące życia uczuciowego, dlatego każde bardziej osobiste zdjęcie wywołuje ogromne poruszenie wśród fanów. Tym razem również nie było inaczej – wystarczyła biała suknia i kilka tajemniczych słów, by internet oszalał z domysłów.

