Czwartkowe popołudnie przyniosło zaskoczenie dla obserwatorek i obserwatorów pary: Tymoteusz Puchacz i Oliwia Nincevic ogłosili, że są już po ślubie. Zamiast długich zapowiedzi czy tygodni wyczekiwania pojawiły się po prostu zdjęcia z ceremonii na Instagramie - i to wystarczyło, by internet w kilka minut zaczął żyć gratulacjami.

W świecie, w którym wiele historii miłosnych buduje się etapami, Puchacz i Nincevic zagrali krótko i konkretnie. W czwartek, 28 maja, wrzucili kadry, które nie pozostawiają wątpliwości: ślub stał się faktem.

W tym życiu i po napisali na Instagramie.

Podzielili się także zdjęciami tuż po powiedzeniu sobie sakramentalnego tak.

Oliwia Nincevic zaprezentowała jednoczesnie swoją suknię ślubną. Panna młoda postawiła na koronkowe wykończenia i robiący wrażenie welon z trenem. Internauci nie szczędzili gratulacji nowożeńcom. Pojawiły się także komentarze od znajomych z branży:

Wszystkiego najlepszego dla Młodej Pary. Gratulacje napisał Radosław Majdan.

Ślub Tymoteusza Puchacza i Oliwii Nincevic był zaskoczeniem także dla Tromby:

KIEDY TO SIĘ STAŁO OK?!?!?!?!

A Julia Żugaj dodała:

O wow, cudowni

Na początku roku para była w Baku, skąd publikowała romantyczne zdjęcia. Wtedy szczególną uwagę zwrócił pierścionek na dłoni Oliwii, a internet natychmiast zaczął układać własną wersję wydarzeń i doszukiwać się zaręczyn. Tamte spekulacje dziś nabierają nowego kontekstu - bo zamiast kolejnego etapu „czy to już?”, dostaliśmy finał: ślub potwierdzony zdjęciami. Na ten moment para nie ujawniła wprost, gdzie odbyła się ceremonia.

Kim są Tymoteusz Puchacz i Oliwia Nincevic?

Tymoteusz Puchacz od lat pozostaje rozpoznawalną postacią polskiej piłki. Zaczynał w Lechu Poznań, a kibice kojarzą go też z występów w reprezentacji Polski podczas mistrzostw Europy w 2020 i 2024 roku.

Oliwia Nincevic funkcjonuje w przestrzeni influencerskiej. Widzowie mogą kojarzyć ją nie tylko z internetu ale również z programu Polsatu "Moja mama i twój tata", gdzie wystąpiła razem z mamą.

