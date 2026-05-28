Po marcowej informacji Michała Wiśniewskiego o rozstaniu z Polą Wiśniewską jasne stało się, że rozprawa rozwodowa jest już tylko kwestią czasu. Media zdobyły informacje dotyczące formalnego zakończenia relacji lidera "Ich Troje" z piątą żoną.

Rozwód Michała i Poli Wiśniewskich. Znane są szczegóły

Pola i Michał Wiśniewscy sformalizowali swój związek w 2020 roku. W tym czasie doczekali się dwóch synów: Falco Amadeusa oraz Noela Cloe. To właśnie ich rodzinna codzienność przez lata była tłem dla życia zawodowego artysty, a dla Poli ważnym punktem odniesienia w jej aktywności publicznej.

W marcu 2026 r. Michał Wiśniewski poinformował publicznie o zakończeniu związku z Polą Wiśniewską, co odbiło się szerokim echem w polskich mediach. Choć małżonkowie starali się wprost nie komentować rozstania, teraz na jaw wyszły szczegóły dotyczące nadchodzącego rozwodu.

Informacji dla Plejady udzieliła Specjalistka ds. informacji publicznej z Sądu Okręgowego w Warszawie, przekazując dokładną datę i godzinę rozprawy rozwodowej Wiśniewskich.

Informuję, że termin rozprawy wyznaczano na 17 czerwca 2026 r. godz. 12:30 przekazała.

Jasne stało się, że termin rozprawy ma wypaść około trzech miesięcy po złożeniu pozwu rozwodowego Wiśniewskich do sądu.

Pola Wiśniewska symbolicznie zamyka rozdział małżeństwa z Michałem

W mediach społecznościowych nie da się nie zauważyć, że Pola Wiśniewska stara się zamknąć pewien życiowy etap nie tylko formalnie. W ostatnim czasie głośno było o tym, że wystawiła na sprzedaż suknię ślubną, co zostało zinterpretowane przez internautów jako symboliczny gest odejścia małżeństwa z Michałem Wiśniewskim do przeszłości.

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawił się również poruszającym wpis Poli Wiśniewskiej z okazji Dnia Matki. W gorzkich słowach podsumowała trudy macierzyństwa, a także złożyła szczególne życzenia czytającym jej słowa matkom.

Życzę nam relacji, przy których nie trzeba być cały czas silną. Domów, w których można usiąść bez poczucia winy. I ludzi, przy których nie trzeba tłumaczyć, dlaczego jesteśmy zmęczone napisała Pola Wiśniewska.

