63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się tym razem w dniach od 4 do 7 czerwca 2026 roku w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu. Podczas czterodniowego święta polskiej muzyki na scenie zaprezentują się nie tylko legendy rodzimej sceny, lecz także obiecujący debiutanci. Na kilka dni przed startem wydarzenia w Warszawie zorganizowano oficjalną konferencję, podczas której nie zabrakło największych polskich gwiazd.

Doda zrobiła furorę na konferencji KFPP w Opolu 2026

Wśród stylizacji, które natychmiast przykuwały uwagę, znalazł się zestaw Dody, która na tę specjalną okazję postawiła na komplet w jednym z najmodniejszych w tym sezonie wzorów, czyli zwierzęcym princie imitującym wzór sarenki, puszczając stylizacyjne oczko do tzw. trendu "Bambi". Piosenkarka uzupełniła też stylizacją o wpasowujący się w całość toczek i połyskujące szpilki z ostrym szpicem. Wiązany, krótki top i długie spodnie pozwoliły też na wyeksponowanie wyrzeźbionego brzucha artystki, którym gwiazda chętnie się chwali dzięki konsekwentnym treningom przez lata. Czym tym razem zaskoczy na opolskiej scenie? Jeszcze dzień wcześniej Doda zaśpiewała wzruszona dla rodziców podczas koncertu Polsatu.

Kto jeszcze zachwycił na ściance wydarzenia?

Kukulska, Mlynkova i Jeżowska brylują na konferencji KFPP w Opolu 2026

Zupełnie innym tonem poszła Natalia Kukulska, wybierając klasykę w nowoczesnym wydaniu. Biała koszula i czarna kamizelka stworzyły wyrazisty, ale spokojny duet, a długa, ciemna spódnica dodała całości ciężaru i elegancji. Najmocniejszy punkt? Obuwie, czyli masywne buty zestawione z białymi skarpetkami, czyli świadomy kontrast, który przenosi formalny zestaw w stronę miejskiego stylu. W kontraście do jej stylizacji zestawić można Majkę Jeżowską, która w charakterystycznym dla siebie stylu pokazała się podczas konferencji w objętościowej spódnicy w kropki z trenem, luźnym t-shircie z nadrukiem i rozpiętej, białej koszuli z bufiastymi rękawami.

Halina Mlynkova zdecydowała się na komplet w stylistyce sportowej, przypominający dres. W tłumie klasycznych zestawów taki wybór zapewnił jej element wyróżnienia. Gwiazda pokazała tym samym, że czerwony dywan nie musi oznaczać wyłącznie sukienek i szpilek. To styl, który również dobrze wpisuje się w konferencyjną atmosferę.

Sebastian Fabijański utrzymał kierunek w stronę prostoty i konsekwencji, wybierając czarną stylizację. Luźna koszula połączona z eleganckimi spodniami wyglądała jak gotowy uniform na branżowe wydarzenie, choć bez krzykliwości, za to z wyczuciem proporcji i komfortu.

Wokalistka Anna Wyszkoni postawiła na białą, gorsetową bluzkę z wyraźną baskinką - to fason, który od razu porządkuje sylwetkę i robi efekt "scenicznego wejścia". Najwięcej uwagi przykuł jednak dół stylizacji, czyli dopasowane spodnie o kroju przypominającym legginsy. Całość domknęły czarne szpilki i biżuteria, która nie była tłem, tylko mocnym elementem stylizacji.

Na ściance pojawili się też m.in.: Gabi Drzewiecka, Kuba Szmajkowski, Łukasz Zagrobelny i inni.

