Martyna Czarnecka, znana widzom z serialu „Szpital św. Anny”, odsłoniła w sieci rzadko pokazywany fragment swojego życia prywatnego. Aktorka opublikowała na Instagramie serię zdjęć z górskiego wyjazdu w Tatry, a na kadrach pojawiła się jej partnerka Patrycja. Ujęcia z wycieczki, także tej nad Morskie Oko, od razu przyciągnęły uwagę obserwatorów, bo widać na nich bliskość i czułe gesty.

Czarnecka dotąd konsekwentnie oddzielała pracę od spraw osobistych. Tym razem jednak zrobiła coś, na co w show-biznesie nie każdy się decyduje. Zamiast domysłów i półsłówek pokazała jasny, osobisty kadr i pozwoliła, by mówił sam za siebie. Na zdjęciach widać, że wyjazd był nie tylko okazją do złapania oddechu w górach, lecz także wspólnym czasem spędzonym w najbliższym towarzystwie.

Wśród fotografii znalazły się ujęcia, które nie pozostawiają wątpliwości co do charakteru relacji. Internauci szybko wychwycili czułości między partnerkami, w tym moment pocałunku. W tej historii najmocniej wybrzmiewa jednak nie sensacja, tylko prosty gest: naturalność i spokój, z jakim aktorka pokazuje swój świat.

Wycieczka na Morskie Oko, by przetrwać hard times napisała aktorka w mediach społecznościowych.

Komentarze były w większości pełne wsparcia. Obserwatorzy doceniali szczerość oraz to, że zdjęcia nie wyglądają na wystudiowaną sesję, tylko na zapis zwykłego, dobrego momentu. Wśród polubień i wpisów przewijało się jedno wrażenie. Chodzi o radość z tego, że ulubiona aktorka dzieli się czymś ważnym, jednocześnie zachowując klasę i umiar.

Kim jest Martyna Czarnecka?

Czarnecka to rocznik 1998, pochodzi z Katowic. Ukończyła Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie (filię we Wrocławiu), a w 2022 roku otrzymała stypendium Prezydenta Wrocławia dla młodych artystów. To nazwisko coraz częściej pojawia się w telewizyjnych produkcjach, a widzowie najmocniej wiążą ją z rolą Justyny Karubin w „Szpitalu św. Anny”.

Na jej koncie są także występy w serialach „Zakochani po uszy”, „Święty”, „Papiery na szczęście”, „Ojciec Mateusz” oraz „Na sygnale”. Poza planem zdjęciowym aktorka jest związana z warszawskim Teatrem Ochoty. I choć zawodowo jest coraz bardziej widoczna, w życiu prywatnym długo pozostawała zdystansowana.

