Robert Lewandowski odwiedził dzieci z Cancer Fighters. Piękny gest dla Mai Mecan
Robert Lewandowski odwiedził dzieci z Fundacji Cancer Fighters. Opublikował w sieci wzruszające nagranie. Towarzyszyli mu Łatwogang, Bedoes i mała Maja Mecan. Kapitan polskiej reprezentacji niedługo spełni wielkie marzenie dziewczynki. Wszystko stanie się już za kilka dni.
Robert Lewandowski dołączył do legendarnej zbiórki, którą rozpoczął Łatwogang, gdzie udało się zebrać ponad 280 milionów złotych dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Dziś spełnił swoją obietnicę o odwiedzeniu dzieci w szpitalu. Wśród małych wojowników była również mała Maja Mecan, która wraz z Bedoesem nagrała piosenkę "Diss na raka", która zapoczątkowała piękną akcję pomocową dla dzieci chorych na nowotwory.
Robert Lewandowski i dzieci z Fundacji Cancer Fighters
9-dniowy stream Łatwoganga zakończył się kwotą 282 741 778.76 zł zebraną dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. W dobroczynną akcję angażowali się nie tylko internauci ale również mnóstwo znanych z sieci oraz show-biznesu. Podczas transmisji na żywo odbyło się łączenie m. in. z Robertem Lewandowskim, który złożył obietnicę, że odwiedzi dzieci z fundacji. Swojego słowa dotrzymał, a wzruszająca rolka pojawiła się na jego Instagramie.
Dziś wyjątkowy dzień z podopiecznymi Cancer Fighters. Ogrom emocji, uśmiechu i inspiracji. Dzieciaki! Dużo zdrowia, siły i samych pięknych chwil. Jesteście prawdziwymi wojownikami
Wraz z nim nie zabrakło inicjatorów charytatywnego streama - Łatwoganga oraz Bedoesa a także małej Mai Mecan, która wraz z raperem nagrała utwór "Diss na raka".
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Robert Lewandowski spełni marzenie Mai Mecan
Maja Mecan miała jedno marzenie - chciałaby wyprowadzić Roberta Lewandowskiego na murawę. Robert Lewandowski jej to obiecał, a w niedziele spełni się to marzenie. Maja Mecan wyjdzie z Robertem Lewandowskim na murawę już 31. maja w ramach meczu Polska-Ukraina, który odbędzie się we Wrocławiu.
Wczoraj dowiedzieliśmy się, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby Majeczka wyprowadziła Roberta Lewandowskiego na mecz we Wrocławiu. Przez ostatnie 2 tygodnie leżeliśmy w szpitalu, ale córeczka ma w sobie niespożyte siły i energię, czuje się już lepiej. Otrzymaliśmy od naszej fundacji dokumenty potwierdzające, że Majeczka może wyjść na murawę i spełnić swoje marzenie
Cancer Fighters: Maja Mecan czeka na przeszczep
Niedawno w sieci pojawiła się wzruszająca rozmowa z Mają Mecan, którą wszyscy znamy z piosenki "Diss na raka", która poruszyła serca całej Polski. Dziewczynka opowiedziała o swoim stanie zdrowia i tym, co ją czeka niedługo.
Ta rozmowa z Mają jest wyjątkowa. Pokazuje jej ogromną wewnętrzną siłę, dojrzałość i odwagę, mimo tak trudnych chwil jakie ostatnio przechodzi. Maja szczerze opowiada o swoim stanie zdrowia i tym, co przed nią. Wielkimi krokami zbliża się dzień przeszczepu, który jest dla niej szansą na życie. Wie, że czeka ją trudny czas, ale mimo wszystko nie traci humoru, siły i nadziei. To poruszająca rozmowa o walce, wierze i nadziei na lepsze jutro. Maja jest niezwykle silna. Razem nie przegramy tej walki!
Cancer Fighters: Maja Mecan o swoim stanie zdrowia
Maja Mecan z rozmowie ze znaną w sieci Ciocią Olą z Fundacji Cancer Fighters opowiedziała o swoim stanie zdrowia. Dziewczynkę w czerwcu czeka przeszczep.
Przeszczep. Kiedyś na pewno. Ale czy się zdecyduję to nie wiem? Nie wiem, bo za psem będę tęskniła. Pierwszego czerwca się kładę, a 10-tego albo 20-stego przeszczep.
Nie jest to pierwszy przeszczep w jej życiu:
Było ciężko, ale z powodu tego, że miałam dużo bakterii i miałam sepsę i byłam w ciężkim stanie i dużo powikłań. I tylko dla tego. Na pewno pójdę w lepszym stanie ale powikłania mogą być takie, że mogą mnie zmieść z powierzchni Ziemi.
Boisz się? - zapytała Ciocia Ola.
Trochę. Ale nie muszę iść do szkoły.
"I powiedzcie, że ona nie ma siły w sobie. Myślę, że ten uśmiech wygra wszystko. Wiesz o tym?" - zakończyła Ciocia Ola. Wszyscy życzymy Mai dużo zdrowia!
Warto przypomnieć, że po charytatywnym streamie Łatwogang zebrał kolejne 20 milionów złotych dla chorych na DMD chłopców: Maksia, Adasia i Wojtusia.
Zobacz także:
- Łatwogang zabrał głos po akcji charytatywnej. Nagle zwrócił się do prezydenta Nawrockiego
- Tak wyglądało powitanie Łatwoganga w Gdańsku. Niesamowite sceny
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.