Robert Lewandowski dołączył do legendarnej zbiórki, którą rozpoczął Łatwogang, gdzie udało się zebrać ponad 280 milionów złotych dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Dziś spełnił swoją obietnicę o odwiedzeniu dzieci w szpitalu. Wśród małych wojowników była również mała Maja Mecan, która wraz z Bedoesem nagrała piosenkę "Diss na raka", która zapoczątkowała piękną akcję pomocową dla dzieci chorych na nowotwory.

9-dniowy stream Łatwoganga zakończył się kwotą 282 741 778.76 zł zebraną dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. W dobroczynną akcję angażowali się nie tylko internauci ale również mnóstwo znanych z sieci oraz show-biznesu. Podczas transmisji na żywo odbyło się łączenie m. in. z Robertem Lewandowskim, który złożył obietnicę, że odwiedzi dzieci z fundacji. Swojego słowa dotrzymał, a wzruszająca rolka pojawiła się na jego Instagramie.

Dziś wyjątkowy dzień z podopiecznymi Cancer Fighters. Ogrom emocji, uśmiechu i inspiracji. Dzieciaki! Dużo zdrowia, siły i samych pięknych chwil. Jesteście prawdziwymi wojownikami napisał Robert Lewandowski.

Wraz z nim nie zabrakło inicjatorów charytatywnego streama - Łatwoganga oraz Bedoesa a także małej Mai Mecan, która wraz z raperem nagrała utwór "Diss na raka".

Maja Mecan miała jedno marzenie - chciałaby wyprowadzić Roberta Lewandowskiego na murawę. Robert Lewandowski jej to obiecał, a w niedziele spełni się to marzenie. Maja Mecan wyjdzie z Robertem Lewandowskim na murawę już 31. maja w ramach meczu Polska-Ukraina, który odbędzie się we Wrocławiu.

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby Majeczka wyprowadziła Roberta Lewandowskiego na mecz we Wrocławiu. Przez ostatnie 2 tygodnie leżeliśmy w szpitalu, ale córeczka ma w sobie niespożyte siły i energię, czuje się już lepiej. Otrzymaliśmy od naszej fundacji dokumenty potwierdzające, że Majeczka może wyjść na murawę i spełnić swoje marzenie - powiedziała Katarzyna Mecan w rozmowie z Gazetą Wrocławską.

Niedawno w sieci pojawiła się wzruszająca rozmowa z Mają Mecan, którą wszyscy znamy z piosenki "Diss na raka", która poruszyła serca całej Polski. Dziewczynka opowiedziała o swoim stanie zdrowia i tym, co ją czeka niedługo.

Ta rozmowa z Mają jest wyjątkowa. Pokazuje jej ogromną wewnętrzną siłę, dojrzałość i odwagę, mimo tak trudnych chwil jakie ostatnio przechodzi. Maja szczerze opowiada o swoim stanie zdrowia i tym, co przed nią. Wielkimi krokami zbliża się dzień przeszczepu, który jest dla niej szansą na życie. Wie, że czeka ją trudny czas, ale mimo wszystko nie traci humoru, siły i nadziei. To poruszająca rozmowa o walce, wierze i nadziei na lepsze jutro. Maja jest niezwykle silna. Razem nie przegramy tej walki! napisała Fundacja Cancer Fighters.

Maja Mecan z rozmowie ze znaną w sieci Ciocią Olą z Fundacji Cancer Fighters opowiedziała o swoim stanie zdrowia. Dziewczynkę w czerwcu czeka przeszczep.

Przeszczep. Kiedyś na pewno. Ale czy się zdecyduję to nie wiem? Nie wiem, bo za psem będę tęskniła. Pierwszego czerwca się kładę, a 10-tego albo 20-stego przeszczep.

Nie jest to pierwszy przeszczep w jej życiu:

Było ciężko, ale z powodu tego, że miałam dużo bakterii i miałam sepsę i byłam w ciężkim stanie i dużo powikłań. I tylko dla tego. Na pewno pójdę w lepszym stanie ale powikłania mogą być takie, że mogą mnie zmieść z powierzchni Ziemi.

Boisz się? - zapytała Ciocia Ola.

Trochę. Ale nie muszę iść do szkoły.

"I powiedzcie, że ona nie ma siły w sobie. Myślę, że ten uśmiech wygra wszystko. Wiesz o tym?" - zakończyła Ciocia Ola. Wszyscy życzymy Mai dużo zdrowia!

Warto przypomnieć, że po charytatywnym streamie Łatwogang zebrał kolejne 20 milionów złotych dla chorych na DMD chłopców: Maksia, Adasia i Wojtusia.

