Krzysztof z "Love is Blind: Polska" okłamał wszystkich w Reunion? Kinga przerwała milczenie
Kinga z "Love is Blind: Polska" zareagowała na pytania internautów ws. Krzysztofa i jego słów, jakie padły podczas reunion. W odcinku specjalnym uczestnik wypalił, że nie poznałby Kingi na ulicy. Teraz uczestniczka show Netflixa odniosła się do tych słów i zaskoczyła wyznaniem. Nie uwierzycie, co napisała.
Chociaż od premiery ostatniego odcinka piewszej polskiej edycji "Love is Blind" minęło już pare dni to emocje wokół uczestników nie opadają. Teraz głos zabrała Kinga, z którą Krzysztof zdradził Malikę. W reunion uczestnik zaskoczył komentarzem ws. Kingi, a ta teraz postanowiła odnieść się do jego słów.
W reunion "Love is Blind: Polska" doszło do konfrontacji Krzysztofa i Kingi
W "Love is Blind: Polska" jedną z par, jakie powstały na początku programu byli Malika i Krzysztof. Niestety, w ich relacji często pojawiały się nieporozumienia, a w pewnym momencie okazało się nawet, że uczestnik zdradził swoją partnerkę z Kingą. W "Love is Blind: Polska" doszło do konfrontacji Maliki i Kingi, a zdrada Krzysztofa wyszła na jaw.
Fani show czekali do ostatniego odcinka, aby poznać kulisy dramy. Reunion nie zaczęło się od półsłówek. Produkcja sięgnęła po materiał, którego widzowie wcześniej nie widzieli: rozmowę Maliki i Krzysztofa z momentu, gdy temat zdrady dopiero się zaogniał. W studiu mocno wybrzmiało też, kto zamknął ten rozdział. Malika podkreśliła, że to nie ona wypowiedziała decyzję o rozstaniu.
Gdy rozmowa zeszła na kulisy spotkań Krzysztofa i Kingi w Warszawie, atmosfera zrobiła się jeszcze gęstsza. Kinga utrzymywała, że to spotkanie było przypadkowe. Pojawiła się sugestia, że Kinga miała dopytywać znajomych i osoby z otoczenia uczestników, gdzie w danym momencie jest Krzysztof. Kinga z kolei twierdziła, że to Krzysztof chciał się z nią spotkać na co uczestnik powiedział wprost:
Kiedy cię prosiłem o rozmowę, jak ja bym cię nawet nie poznał na ulicy
Kinga komentuje słowa Krzysztofa w reunion "Love is Blind: Polska"
Sytuacja pomiedzy Kingą a Krzysztofem wzbudziła ogromne emocje. Teraz uczestniczka show, która również próbowała znaleźć miłość w programie, podczas relacji na InstaStories zaskoczyła wyznaniem ws. Krzysztofa. Zdaniem Kingi uczestnik doskonale wiedział, jak wygląda.
Jak przypadkiem spotkać kogoś, o kim nie wiemy jak wygląda?
Kinga odpowiedziała i zaskoczyła wyznaniem:
On doskonale wiedział, jak wyglądam, powiedział mi o tym, że uprzejma koleżanka już na lotnisku pokazała mu mój profil
Spodziewaliście się takiego wyznania? Myślicie, że Krzysztof zareaguje na słowa Kingi?
