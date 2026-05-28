Chociaż od premiery ostatniego odcinka piewszej polskiej edycji "Love is Blind" minęło już pare dni to emocje wokół uczestników nie opadają. Teraz głos zabrała Kinga, z którą Krzysztof zdradził Malikę. W reunion uczestnik zaskoczył komentarzem ws. Kingi, a ta teraz postanowiła odnieść się do jego słów.

W reunion "Love is Blind: Polska" doszło do konfrontacji Krzysztofa i Kingi

W "Love is Blind: Polska" jedną z par, jakie powstały na początku programu byli Malika i Krzysztof. Niestety, w ich relacji często pojawiały się nieporozumienia, a w pewnym momencie okazało się nawet, że uczestnik zdradził swoją partnerkę z Kingą. W "Love is Blind: Polska" doszło do konfrontacji Maliki i Kingi, a zdrada Krzysztofa wyszła na jaw.

Fani show czekali do ostatniego odcinka, aby poznać kulisy dramy. Reunion nie zaczęło się od półsłówek. Produkcja sięgnęła po materiał, którego widzowie wcześniej nie widzieli: rozmowę Maliki i Krzysztofa z momentu, gdy temat zdrady dopiero się zaogniał. W studiu mocno wybrzmiało też, kto zamknął ten rozdział. Malika podkreśliła, że to nie ona wypowiedziała decyzję o rozstaniu.

Gdy rozmowa zeszła na kulisy spotkań Krzysztofa i Kingi w Warszawie, atmosfera zrobiła się jeszcze gęstsza. Kinga utrzymywała, że to spotkanie było przypadkowe. Pojawiła się sugestia, że Kinga miała dopytywać znajomych i osoby z otoczenia uczestników, gdzie w danym momencie jest Krzysztof. Kinga z kolei twierdziła, że to Krzysztof chciał się z nią spotkać na co uczestnik powiedział wprost:

Kiedy cię prosiłem o rozmowę, jak ja bym cię nawet nie poznał na ulicy mówił przed kamerami.

Kinga komentuje słowa Krzysztofa w reunion "Love is Blind: Polska"

Sytuacja pomiedzy Kingą a Krzysztofem wzbudziła ogromne emocje. Teraz uczestniczka show, która również próbowała znaleźć miłość w programie, podczas relacji na InstaStories zaskoczyła wyznaniem ws. Krzysztofa. Zdaniem Kingi uczestnik doskonale wiedział, jak wygląda.

Jak przypadkiem spotkać kogoś, o kim nie wiemy jak wygląda? padło pytanie od internautów.

Kinga odpowiedziała i zaskoczyła wyznaniem:

On doskonale wiedział, jak wyglądam, powiedział mi o tym, że uprzejma koleżanka już na lotnisku pokazała mu mój profil odpisała podczas relacji na InstaStories.

Spodziewaliście się takiego wyznania? Myślicie, że Krzysztof zareaguje na słowa Kingi?

