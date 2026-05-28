Lila Janowska i Żabson zakończyli swój związek po sześciu wspólnie spędzonych latach. Popularna para influencerów przekazała tę wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując wspólne oświadczenie. Podkreślili, że rozstają się w zgodzie i z wzajemnym szacunkiem, prosząc jednocześnie fanów o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie.

Lila Janowska i Żabson przez lata uchodzili za jedną z najpopularniejszych par młodego pokolenia w polskim show-biznesie. Influencerka i raper chętnie pokazywali w mediach społecznościowych wspólne życie, podróże oraz codzienność, dzięki czemu szybko zyskali grono oddanych fanów. Ich relacja wzbudzała duże zainteresowanie internautów już od 2020 roku, kiedy obserwatorzy zaczęli zauważać, że publikują zdjęcia z tych samych miejsc i coraz częściej spędzają razem czas.

Z czasem stworzyli w sieci prawdziwe "power couple", a ich wspólne materiały regularnie trafiały do fanów na Instagramie czy YouTubie. Lila pokazywała życie u boku rapera w vlogach i codziennych relacjach, a internauci chętnie śledzili ich wspólne projekty, przeprowadzki i podróże. Żabson wielokrotnie podkreślał również swoje uczucia do influencerki - nawet w swojej twórczości muzycznej inspirował się ich relacją. Po sześciu latach związku para poinformowała jednak o rozstaniu, zaznaczając, że była to wspólna i spokojna decyzja.

Lila Janowska i Żabson opublikowali za pośrednictwem Instagramia oświadczenie, w którym poinformowali o swojej - jak podkreślili - przemyślanej decyzji.

Po prawie sześciu wspólnych latach podjęliśmy decyzję o rozstaniu. To była wspólna i przemyślana decyzja – między nami nie wydarzyło się nic złego. Czasami po prostu drogi ludzi się rozchodzą, a emocje z czasem się zmieniają zaczęli wpis.

Podkreślili, że rozstają się w dobrych stosunkach i zawsze będą dla siebie dużym wsparciem.

. Przez te lata przeżyliśmy razem bardzo dużo dobrych chwil i zawsze będziemy mieć do siebie szacunek oraz wdzięczność. Nadal możemy na siebie liczyć i zamykamy ten etap w zgodzie i dobrych relacjach dodali.

Na koniec podziękowali za wsparcie, a także poprosili o uszanowanie prywatności i powstrzymanie się od snucia teorii na temat powodu zakończenia ich relacji.

Prosimy o uszanowanie naszej prywatności i nie doszukiwanie się powodów czy konfliktów tam, gdzie ich nie ma. Dziękujemy za wsparcie i zrozumienie czytamy w oświadczeniu.

Niedawno zakończenie związku ogłosili Marysia Jeleniewska i Kuba Nowosiński. Czy mamy do czynienia z plagą rozstań wśród polskich influencerów?

