Tak mieszka Doda. Pokazała wnętrza apartamentu w serialu

W trzyodcinkowym dokumencie Doda, dostępnym na Amazon Prime Video, kamera zagląda także do jej prywatnego apartamentu. Wnętrza przyciągają połączeniem nowoczesności i mocnych akcentów glamour, a w tle pojawiają się sztuka oraz pamiątki z kolejnych etapów kariery artystki.

Tak mieszka Doda. Pokazała apartament w biograficznym serialu

Klimat w mieszkaniu Dody budują kontrasty i rzeczy, które od razu wpadają w oko, ale nie rozbijają spójności całości. Styl glamour jest tu wyraźny, jednak podany w nowoczesnej wersji. Zamiast ciężkości jest dopracowanie, zamiast nadmiaru przemyślane akcenty.

Najlepiej widać to w salonie, gdzie wygoda idzie w parze z efektownością. Centralnym punktem jest szara, komfortowa kanapa, która uspokaja przestrzeń i daje wrażenie miejsca do normalnego odpoczynku. Obok pojawia się element zupełnie z innej półki nastroju, błyszczący, designerski zegar. Ten duet świetnie pokazuje, na czym polega pomysł na apartament Dody.

Ważną rolę grają też dodatki. Wnętrza Dody dopełniają liczne dzieła sztuki i pamiątki z różnych etapów kariery. To nie są przypadkowe ozdoby, tylko elementy, które opowiadają o właścicielce i o tempie jej życia. Efekt jest prosty. Dom wygląda jak przestrzeń, w której coś się dzieje, ale jednocześnie da się w niej złapać oddech.

Tak mieszka Doda. Apartament to jej azyl

Druga strona charakteru apartamentu Dody jest dużo bardziej prywatna. Sypialnia została urządzona tak, by było w niej ciepło i przytulnie. Dominują stonowane barwy, a całość spina duży, tapicerowany zagłówek. Zamiast efektu hotelowego chłodu pojawia się wrażenie miejsca, do którego wraca się po intensywnym dniu.

Uwagę przyciąga też półka pełna ramek i dekoracji. To właśnie takie elementy robią różnicę, bo od razu zmieniają luksusową aranżację w przestrzeń z osobistym rytmem. Ten fragment apartamentu pokazuje, że styl glamour nie musi być tylko na pokaz. Może iść w parze z codziennością, spokojem i chwilą odcięcia się od zawodowego zgiełku.

A skoro mowa o zawodowym życiu, w mieszkaniu nie mogło zabraknąć miejsca na to, co dla artystki jest realnym znakiem drogi. Jest półka z nagrodami, gdzie statuetki ustawiono w równym rzędzie. To nie tylko element wystroju, ale też czytelny sygnał, że w tym domu sukces nie jest abstrakcją. Jest widoczny, uporządkowany i wpisany w przestrzeń tak samo jak meble czy sztuka.

Tak mieszka Doda. Pokazała wnętrza apartamentu w serialu Fot. Prime Video

