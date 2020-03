Małgorzata Kożuchowska z hitowym płaszczu na wiosnę 2020. Ale to buty zrobiła na nas największe wrażenie!

Małgorzata Kożuchowska i jej nowa stylizacja, w której zaprezentowała się w "Dzień Dobry TVN", stały się hitem ostatniego weekendu. Nic w tym dziwnego! Gwiazda znana m.in. z "Rodzinki.pl" czy "Drugiej szansy" postawiła na dwukolorowy look - szaro-czerwony, w której pierwsze skrzypce zagrał prosty szary płaszcz. Aktorka dobrała do niego szersze jasnoszare jeansy z podwiniętymi nogawkami oraz czerwony sweterek z bufiastymi rękawami. Całość została uzupełniona wyrazistymi dodatkami - czerwoną torebką Longchamp (ok. 4000 zł) oraz srebrnymi botkami na szpilce Isabel Marant (3219 zł).

Ten płaszcz Małgorzaty Kożuchowskiej to hit wiosny 2020

Szary płaszcz, na który zdecydowała się Małgorzata Kożuchowska, to prawdziwy klasyk! Chodzi nie tylko o uniwersalny kolor (pasuje totalnie do wszystkiego!), ale i fason. Taka długość jest idealna na wiosnę!

Małgorzata Kożuchowska zdecydowała się na czerwoną torebkę marki Longchamp. Ten model niestety nie należy do najtańszych - kosztuje ponad 4000 złotych.

Całość stylizacji (szary płaszcz, szare mom jeans, czerwony sweterek) została uzupełniona srebrnymi botkami na szpilce od Isabel Marant (3219 złotych) - to model Archenn. Odważnie!

Tak wyglądała stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej w studiu "Dzień Dobry TVN".