Małgorzata Kożuchowska w najmodniejszych butach na jesień z CCC. Wydała na nie mniej niż 200 złotych

Małgorzata Kożuchowska to zdecydowanie jedna z największych ikon polskiego stylu. Nic więc dziwnego, że bierze udział w plebiscycie magazynu Party i portalu Party.pl na największą stylową gwiazdę roku. Polska gwiazda pochwaliła się na Instagramie kolejną nową stylizacją w nieco męskim stylu. Małgorzata Kożuchowska postanowiła czarny garnitur połączyć z satynowym topem. Całość uzupełniła klasycznym paskiem z klamrą i butami, które jeszcze bardziej podkręciły jej look.

Mokasyny Małgorzaty Kożuchowskiej to totalna klasyka. Takie buty powinna mieć w swojej szafie każda kobieta, która uwielbia elegancję, ale stawia przy tym na wygodę. Być może model wydaje się wam nieco "męski", ale uwierzcie że te buty będą wyglądać rewelacyjnie w połączeniu z damskim garniturem czy z klasyczną sukienką. Mokasyny to świetna alternatywa dla szpilek. Propozycja, którą widzicie poniżej, to model marki Lasocki dostępny w sklepach stacjonarnych CCC oraz na Eobuwie.pl.

