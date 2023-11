Małgorzata Kożuchowska jest uważana w polskim show-biznesie za ikonę stylu. Zawsze wygląda elegancko i z klasą, a jej stylizacje z czerwonego dywanu czasem zapierają dech w piersiach. Gwiazda ostatnio zmieniła swoją fryzurę i widać, że zapuszcza włosy. Jej styl uległ też zmianie i Małgorzata Kożuchowska zaczęła wybierać coraz odważniejsze stylizacje. Jej ostatni wybór wywołał zachwyt wśród jej fanek. Sami spójrzcie na tę kreację!

Małgorzata Kożuchowska w bardzo krótkiej sukience!

Małgorzata Kożuchowska postanowiła przywitać się ze swoimi fanami na Instagramie i opublikowała zdjęcie, które wywołało zachwyt. Aktorka pozuje na nim w sukience w kwiaty na tle zielonego ogrodu. To piękna fotografia obok której trudno przejść obojętnie, szczególnie za sprawą zachwycającej sukienki. To propozycja z butiku Chaos by Marta Boliglova. To jedwabny model z dekoltem w kształcie litery "V", który wygląda obłędnie. Tylko spójrzcie!

Sukienka kosztuje 1400 zł i pochodzi z kolekcji Chaos jesień-zima 2019. Ubrania tej polskiej marki pokochało wiele polskich gwiazd. Niedawno w podobnym modelu zaprezentowała się wokalistka zespołu Xxanaxx Klaudia Szafrańska, która niedawno wzięła ślub z Józefem Pawłowskim oraz Sandra Kubicka.

Podobaj Wam się propozycje marki Choas?

Widać, że Małgorzata Kożuchowska już od jakiegoś czasu zmienia swój styl!