O ciąży Małgorzaty Kożuchowskiej media rozpisują się już od dwóch tygodni, ale aktorka konsekwentnie odmawia udzielania jakichkolwiek komentarzy na temat swojego życia prywatnego. Nieco bardziej rozmowni są współpracownicy gwiazdy, którzy między słowami potwierdzają, że Kożuchowska rzeczywiście spodziewa się pierwszego dziecka. Przypomnijmy: Englert skomentował plotki o ciąży Kożuchowskiej. Rozwiał wszelkie wątpliwości

Wczoraj Kożuchowska gościła w studiu programu "Świat Się Kręci", który prowadzi Agata Młynarska. Celem jej wizyty była promocja spektaklu "Miłość na Krymie", który został wyemitowany przez Telewizję Polską. Na finał rozmowy Młynarska przewidziała jednak dodatkową atrakcję w postaci pytania o ciążę, którego Małgorzata chyba się nie spodziewała, na to przynajmniej wskazuje jej reakcja. Zaskoczona aktorka nie puściła jednak pary z ust.



Młynarska: Małgosiu, czy to prawda o czym wszyscy piszą i mówią?

Kożuchowska: A to już jest moja słodka tajemnica. Jak będę się miała czym chwalić, to się pochwalę.

Młynarska: Moje słodkie tajemnice zostały już ujawnione przez Piotra dzisiaj, więc pomyślałam, że może mnie wesprzesz swoją tajemnicą?

Kożuchowska: Skupmy się na "Miłości na Krymie"

Młynarska: Jeżeli przyjdzie taki moment, że trzeba byłoby z czegoś zrezygnować, bo wezwą cię inne obowiązki, to z czego zrezygnowałabyś najpierw?

Kożuchowska: Och, z niczego, Agata! Życie pisze swoje scenariusze, więc jeśli będzie taka konieczność to będę podejmowała wybory, mam nadzieję, że słuszne...