Maja Hyży urodziła! Znamy płeć i imię

Maja Hyży już urodziła? Wszystko wskazuje na to, wokalistka jest już w szpitalu! Maja Hyży zaledwie kilka godzin temu (w czwartek wieczorem) opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie na którym pozuje obok spakowanych walizek- przy okazji gwiazda pochwaliła się pięknymi pokojem przygotowanym dla córeczki. Pod zdjęciem Mai pojawił się wpis, w którym zdradza, że wkrótce zostanie mamą! Maja Hyży lada chwila przekaże radosną wiadomość? Maja Hyży blisko miesiąc temu świętowała baby shower, a tuż przed imprezą w jednym z wywiadów zdradziła, że jej dziecko przyjdzie na świat już w lipcu. Wokalistka zdradziła wówczas, że urodzi poprzez cesarskie cięcie. U mnie poród jest zaplanowany, będzie cesarka. To będzie w lipcu. Fajnie, nie czekam na objawy porodu, kładę się do szpitala i dzidzia będzie ze mną- zdradziła wówczas w rozmowie z plajada.pl. Teraz wszystko wskazuje na to, że właśnie nadszedł czas narodzin córeczki Mai Hyży i jej partnera! Gwiazda pokazała zdjęcie z pokoju dziecięcego i opublikowała jednoznaczny wpis: W pełni gotowa na chwilę znikam, ale wracam już nie sama ❤🤰- napisała na Instagramie. Internauci ruszyli ze wsparciem. Fani komentują również piękny pokój dla dziecka! - Powodzenia❤️ - Szybkiego i szczęśliwego rozwiązania. Wyglądasz przepięknie❤️ - Piękny pokoik.Szczęśliwego rozwiązania😍👍 - Przytulnie i cieplutko❤️ Szczesliwego rozwiązania- komentują fani. Wygląda więc na to, że maleństwo może pojawić się na świecie w każdej chwili! My już czekamy na pierwsze zdjęcie córeczki wokalistki :) Zobacz także: Maja Hyży wybrała imię dla córki! Maja Hyży pokazała pokój dla córki. ...