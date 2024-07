Maja Hyży uważa, że dostaje zbyt niskie alimenty na synów, których ojcem jest jej były mąż Grzegorz Hyży. Na łamach "Na żywo" pojawiła się informacja, że Maja miesięcznie otrzymuje 2 tysiące złotych. Ma to być podobno za mało, by pokryć potrzeby dzieci. Według informatora magazynu, Maja szuka innego zajęcia, by nieco dorobić do alimentów.

Jakie alimenty Maja Hyży dostaje na dzieci?

Jest strzępkiem nerwów. Jako początkująca piosenkarka nie zarabia dużo. Alimenty w wysokości 2 tysięcy złotych na dwóch synów nie pokrywają potrzeb. Szuka dodatkowego zajęcia by utrzymać dzieci - czytamy w "Na żywo".

Maja Hyży zaatakowała niedawno swojego byłego męża w wywiadzie dla jednego z tabloidów. Wyznała wówczas, że Grzegorz nie poświęca wystarczająco dużo czasu dzieciom. Powiedziała także, że gwiazdor nie przeznacza na chłopców zbyt dużych środków finansowych, chociaż sam żyje na wysokim poziomie. Hyży nie chce przeprosić swojego byłego męża za słowa, które padły w wywiadzie.

Jaki będzie finał tej sprawy? Czy byli małżonkowie faktycznie spotkają się w sądzie, jak zapowiedziała to Agnieszka Hyży, żona Grzegorza?

Maja Hyży nie chce przeprosić byłego męża

Grzegorz Hyży z drugą żoną Agnieszką Hyży