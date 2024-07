Brzuszek Mai Bohosiewicz jest już naprawdę duży! Aktorka, po której przez wiele tygodni nie było widać ani śladu ciążowych kształtów, teraz z dumą prezentuje swój rosnący brzuch. Gwiazda pokazała jak teraz wygląda na Instagramie, a przy okazji zdradziła, że przeszła na wegańską dietę.

A teraz wpis prosto z serca. Nikt mnie o to nie prosi. Nikt mi za to nie płaci. W ciazy bardzo duza wage przykładam do tego co kłade na talerz, z racji alergii przeszłam na @miod_malina_catering w wersji wegańskiej i po raz pierwszy jestem zadowolona z tego co dostaje do jedzenia. Polecam żanetkaleta- napisała przyszła mama (pisownia oryginalna).