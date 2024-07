Małgorzata Rozenek od jakiegoś czasu pracuje na planie "Piekielnego hotelu", który zadebiutuje wiosną na antenie TVN. Podczas konferencji TVN gwiazda długo plotkowała z Magdą Gessler, która przeprowadza "Kuchenne rewolucj". Istnieje szansa, że panie połączą siły i być może zobaczymy je we wspólnym projekcie. Zobacz: Gessler i Rozenek połączą siły. Znamy plany obu gwiazd TVN

Nie jest tajemnicą, że Rozenek z przyjemnością prowadziła "Perfekcyjną Panią Domu", ale miała ochotę na inne wyzwanie. Taka okazja właśnie się nadarzyła, a "Piekielny hotel" jest formatem, w którym gwiazda może pokazać się z innej strony. W najnowszym "Party" wyznała, co było standardem w hotelach, które odwiedzała i jakie miała przygody. Teraz podchodzi do tego z uśmiechem:

Standardem jest to, że gdy zamykam drzwi do hotelowego pokoju, ze ścian spadają obrazki. W jednym z hoteli weszłam do kabiny prysznicowej, żeby zobaczyć, czy jest ona wystarczająco duża. Zasunęłam drzwi i... już nie mogłam z niej wyjść, bo drzwi się zatrzasnęły. Chwilę trwało, zanim się wydostałam.