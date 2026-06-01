Roksana Węgiel przeżywa jeden z najpiękniejszych momentów w swoim życiu. Choć jej kariera od lat rozwija się w imponującym tempie, a kolejne sukcesy muzyczne stają się codziennością, tym razem artystka postanowiła podzielić się z fanami czymś wyjątkowo osobistym. 1 czerwca 2026 roku, w Dzień Dziecka, ogłosiła, że razem z mężem, Kevinem Mglejem, rozpoczyna budowę swojego wymarzonego domu.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej rozpoczynają budowę domu

Wokalistka opublikowała na Instagramie serię zdjęć, a pierwszy kadr od razu przyciąga uwagę. Widzimy na nim uśmiechniętą Roxie stojącą na terenie przyszłej inwestycji. W dłoni trzyma ogromny projekt architektoniczny domu, który niemal zasłania połowę kadru. Ubrana w sportowy komplet, krótką skórzaną kurtkę i ciemne okulary przeciwsłoneczne, promienieje szczęściem i dumą. W tle widać leśną scenerię oraz przygotowany teren pod budowę. Zdjęcie doskonale oddaje emocje towarzyszące rozpoczęciu nowego etapu życia – ekscytację, nadzieję i radość ze spełniającego się marzenia.

Do fotografii artystka dołączyła poruszający wpis:

01.06.2026- Rozpoczynamy budowę naszego domu!!! Mała ja chyba by nie uwierzyła, że tak będzie wyglądać jej życie. Koncerty, muzyka, kolejne marzenie w realizacji. Kocham to! Dbajcie o swoje wewnętrzne dziecko !!! Love u - napisała Roxie

Słowa Roxie natychmiast poruszyły fanów. Nie zabrakło gratulacji, życzeń powodzenia i komentarzy pełnych wzruszenia. Wielu obserwatorów zwróciło uwagę na to, że piosenkarka mimo młodego wieku konsekwentnie realizuje swoje cele i nie boi się marzyć odważnie.

Ogłoszenie nieprzypadkowo pojawiło się właśnie w Dzień Dziecka. Roksana nawiązała do swoich młodzieńczych marzeń, przypominając, że warto pielęgnować w sobie dziecięcą odwagę i wiarę w to, że wszystko jest możliwe. Dla artystki, która jako nastolatka wygrała Eurowizję Junior i błyskawicznie stała się jedną z największych gwiazd młodego pokolenia, ten wpis ma szczególnie symboliczny wymiar.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej spełniają kolejne marzenie

Budowa domu to kolejny ważny krok w życiu prywatnym wokalistki. Od wielu miesięcy Roxie i Kevin Mglej podkreślają, że tworzą zgrany związek oparty na wzajemnym wsparciu. Para pobrała się w 2024 roku i od tamtej pory wspólnie realizuje zarówno zawodowe, jak i prywatne plany. Kevin niejednokrotnie wspierał żonę w jej muzycznych projektach, a ona sama podkreślała, że znalazła w nim nie tylko partnera, ale również przyjaciela.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: