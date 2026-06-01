Łatwogang dołączył do Adriana „Medusy” Salomona, by spędzić Dzień Dziecka z małymi pacjentami i jednocześnie napędzać zbiórkę dla Fundacji Herosi. Wszystko dzieje się w transmisji na żywo na YouTube, a widzowie mogą reagować natychmiast: wsparciem i wpłatami.

Stream z oddziału i jedna wiadomość: pomagamy teraz

Influencer Adrian „Medusa” Salomon w poniedziałek 1 czerwca pojawił się na oddziale onkologii dziecięcej. Następnie dołączył do niego Łatwogang, a także Bagi i Magda Tarnowska, którzy chwilę wcześniej oficjalnie potwierdzili, że są parą. Influencerzy spędzali czas z pacjentami, włączali ich w proste aktywności i budowali atmosferę, w której liczy się uważność, obecność i normalność w nienormalnych warunkach.

Ważny element to sama forma relacji: stream na żywo. Odbiorczynie i odbiorcy widzą przebieg wydarzeń na bieżąco, a przycisk „wpłać” przestaje być dodatkiem na końcu posta. Zbiórka szybko osiągnęła poziom dziesiątek tysięcy złotych. Cel był jasno nazwany: wsparcie Fundacji Herosi i jej podopiecznych, czyli dzieci leczonych onkologicznie.

Łatwogang nie przestaje pomagać

Łatwogang od miesięcy pokazuje, że potrafi wykorzystywać swoją popularność do pomagania innym. Szczególnie głośno zrobiło się o nim wiosną 2026 roku, kiedy zorganizował rekordowy, dziewięciodniowy stream charytatywny na rzecz Fundacji Cancer Fighters wspierającej dzieci chore onkologicznie. Akcja, inspirowana utworem „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” nagranym przez Bedoesa i Maję Mecan, poruszyła całą Polskę. W transmisję zaangażowały się największe gwiazdy muzyki, telewizji i internetu, a zbiórka zakończyła się historycznym wynikiem liczonym w setkach milionów złotych.

Dziś Łatwogang coraz częściej stawiany jest za przykład influencera, który potrafi przekuć internetową popularność w konkretne działania. Jego udział w akcji Medusy z okazji Dnia Dziecka jest kolejnym dowodem na to, że wokół swoich projektów potrafi jednoczyć tysiące ludzi gotowych pomagać. A właśnie takie inicjatywy pokazują, że media społecznościowe mogą być przestrzenią nie tylko rozrywki, ale również ogromnej solidarności i wsparcia.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby YouTube i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Fot. Youtube Medusa Official

Fot. Youtube Medusa Official

Fot. Youtube Medusa Official

Fot. Youtube Medusa Official

Zobacz także: