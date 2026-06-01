Nawrocka w błękitnym komplecie w Dzień Dziecka. Pojawiła się w ogrodzie

Marta Nawrocka Dzień Dziecka w Pałacu Prezydenckim świętowała w ogrodach w Warszawie, gdzie spotkała się z dziećmi z całej Polski. Pierwsza dama przyjęła ponad 300 najmłodszych, rozmawiała z nimi i dołączała do części atrakcji. Padły też życzenia i słowa, że tego dnia „ogrody należą do was”.

Marta Nawrocka spotkała się z dziećmi w ogrodach Pałacu Prezydenckiego

Poniedziałek, 1 czerwca 2026 roku, w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie upłynął pod znakiem Dnia Dziecka i spotkania z pierwszą damą, Martą Nawrocką. Do pałacowej przestrzeni zaproszono dzieci z całej Polski - łącznie ponad 300 osób - a atmosfera od początku była nastawiona na wspólne spędzenie czasu, rozmowy i korzystanie z przygotowanych atrakcji.

Część dzieci wcześniej wysyłała listy, w których sygnalizowała, że chciałaby zobaczyć się z pierwszą damą. Ten element wybrzmiał w trakcie dnia mocno - nie jako formalność, tylko czytelny sygnał, że najmłodsi przyszli tu z konkretną potrzebą.

W centrum była oczywiście bezpośrednia obecność Marty Nawrockiej wśród uczestników. Pierwsza dama rozmawiała z dziećmi i dołączała do części aktywności, a całe spotkanie miało charakter rodzinny, otwarty i nastawiony na ruch oraz zabawę, a nie na sztywną etykietę.

Jestem szczęśliwa widząc was tutaj, w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Wielu z was wysłało do nas listy, chciało spotkać się z nami osobiście. Za wszystkie - dziękuję. Cieszę się, że tu jesteście. Życzę wam dużo radości. Spełniajcie swoje marzenia i miejcie ich jak najwięcej. Pałacowe Ogrody należą dziś do was, bawcie się wspaniale przekazała pierwsza dama.

Marta Nawrocka pokazała się w błękitnym komplecie

W dniu pełnym dziecięcej energii stylizacja Marty Nawrockiej była prosta, spójna i wyraźnie przygotowana na tę okazję. Błękitny damski garnitur, biały top oraz czółenka dobrane kolorystycznie. Zestaw wyglądał świeżo i nowocześnie, a jednocześnie pasował do charakteru spotkania w plenerze.

Stylizacje pierwszej damy nieustannie budzą spore zainteresowanie w mediach.

W takich momentach moda pierwszej damy działa trochę jak dodatkowy komunikat: ma być wygodnie, reprezentacyjnie i bez przesady. Błękit - kolor, który często kojarzy się ze spokojem i lekkością - dobrze wpisał się w klimat Dnia Dziecka, kiedy na pierwszym planie są emocje, ruch i otwartość, a nie sztywna oficjalność.

Nawrocka w błękitnym komplecie w Dzień Dziecka. Pojawiła się w ogrodzie Fot. Dawid Wolski/East News

