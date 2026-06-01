Stało się. Po miesiącach spekulacji, niedopowiedzeń i uważnego śledzenia każdego ich wspólnego kadru Bagi i Magda Tarnowska oficjalnie potwierdzili swój związek. 1 czerwca 2026 roku na ich instagramowych profilach pojawiło się nagranie, po którym fani nie mają już żadnych wątpliwości. Para pokazała wyjątkowe chwile z koncertu, a wideo błyskawicznie poruszyło internautów.

Na opublikowanym nagraniu widać Bagiego i Magdę Tarnowską w bardzo czułym i romantycznym momencie. Nie ma tu wielkich deklaracji ani przesadnej oprawy. Jest za to bliskość, spojrzenia, uśmiechy, pocałunki i emocje, które mówią więcej niż najdłuższe oświadczenie. Właśnie dlatego film tak mocno chwycił fanów za serce.

Dla wielu osób to wiadomość, na którą czekali od dawna. Już podczas ich wspólnej przygody w „Tańcu z Gwiazdami” widzowie zwracali uwagę na wyjątkową chemię między Bagim a Magdą. Ich relacja od początku budziła ogromne zainteresowanie, a każdy wspólny występ tylko podsycał domysły. Oboje długo nie komentowali jednoznacznie plotek, dlatego teraz radość fanów jest jeszcze większa.

Pod nagraniem natychmiast pojawiła się lawina komentarzy. Internauci nie ukrywają wzruszenia i cieszą się, że para w końcu zdecydowała się podzielić swoim szczęściem publicznie.

Wreszcie można oficjalnie gratulować

Boziuuuu. Wzrusz na maxa. Najpiękniejsza wiadomość!!! Szczęścia kochani

Matko… wzruszyłam się, szczęścia kochani

Trudno się dziwić takim reakcjom. Historia Bagiego i Magdy Tarnowskiej ma w sobie coś, co widzowie uwielbiają najbardziej – zaczęła się od wspólnej pasji, pracy i emocji, które z czasem przerodziły się w coś znacznie głębszego. Ich najnowsze nagranie jest nie tylko potwierdzeniem związku, ale też pięknym finałem, o którym marzyli ich fani.

Zobaczcie sami to wzruszające nagranie.

