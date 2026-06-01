Małgorzata Rozenek 1 czerwca 2026 roku, czyli w dniu swoich urodzin, wrzuciła na Instagram krótkie wideo, na którym wprost ujawnia, ile kończy lat. W kadrze pojawiły się balony układające się w liczbę "48" oraz konfetti, a pod postem natychmiast posypały się życzenia.

Ile lat ma Małgorzata Rozenek? Jedno nagranie i koniec domysłów

Tym razem nie było miejsca na niedopowiedzenia. Małgorzata Rozenek pokazała urodzinową scenkę w lekkim, domowym klimacie: dekoracje, kolorowe konfetti i wyraźny akcent w postaci balonów „48”, tym samym oficjalnie potwierdzając swój wiek. Taki komunikat nie potrzebuje dodatkowych wyjaśnień, a sama bohaterka wydarzenia postawiła na prosty przekaz, który szybko obiegł media społecznościowe.

W opisie do wideo dopisała, że "idzie po wszystko". To zdanie wystarczyło, by nadać publikacji energię i podkręcić atmosferę w komentarzach. Fanki i fani potraktowali wpis jak zaproszenie do wspólnego świętowania, zostawiając pod nim lawinę urodzinowych pozdrowień.

Internauci ruszyli z życzeniami dla Małgorzaty Rozenek

Pod postem pojawiło się wiele ciepłych reakcji i życzeń: zdrowia, miłości oraz spełnienia marzeń. Taki odzew pokazuje, że Rozenek-Majdan wciąż ma wokół siebie zaangażowaną społeczność, która żywo reaguje nie tylko na jej telewizyjne projekty, ale też na prywatne momenty udostępniane w sieci.

Wszystkiego najlepszego

Zdrówka i siły na dalszą drogę

I Niech dzieje się Magia! - piszą internauci

Nie zabrakło też pięknych życzeń od ukochanego męża Małgorzaty Rozenek, Radosława Majdana.

Wszystkiego najlepszego kochanie. Idź po wszystko, spełniaj swoje marzenia i nie zwalniaj tempa. Bądź dalej naszą wielką miłością , inspiracją i źródłem energii z której cała nasza rodzina czerpie siłę, a przede wszystkim bądź moim szczęśliwym Pysiem. Bardzo Cię kocham Małgosiu. I tak bardzo się cieszę, że poszedłem wtedy do kina… - napisał Radosław Majdan

I my również dołączamy się do tych życzeń i ciepłych słów.

