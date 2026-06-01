Izabela Janachowska przeżywa wyjątkowy czas. Niedawno prezenterka i ekspertka ślubna podzieliła się z fanami radosną nowiną, że wraz z mężem Krzysztofem Jabłońskim spodziewają się drugiego dziecka. Wiadomość spotkała się z ogromnym entuzjazmem obserwatorów, którzy od lat śledzą rodzinne życie gwiazdy. Teraz Janachowska postanowiła pokazać kolejny niezwykle osobisty moment - reakcję swojego synka Chrisa na wieść o tym, że zostanie starszym bratem.

Wzruszające nagranie na profilu Janachowskiej. Tak Chris zareagował na wieść, że będzie miał rodzeństwo

Nagranie, które pojawiło się w mediach społecznościowych prezenterki, natychmiast wywołało lawinę emocji. Trudno się dziwić - to jeden z tych momentów, które chwytają za serce i przypominają, jak piękne są rodzinne chwile.

Na opublikowanym filmiku Chris otrzymuje czerwone pudełko w kształcie serca. Już sam prezent wzbudził jego ciekawość. Kiedy jednak zajrzał do środka, szybko zorientował się, że znajdują się tam przedmioty przeznaczone dla niemowlaka - między innymi smoczek i maleńkie ubranka.

To właśnie w ten sposób rodzice postanowili przekazać mu wiadomość, że ich rodzina wkrótce się powiększy. Izabela Janachowska nie kryła wzruszenia, publikując nagranie. W opisie zamieściła poruszające słowa:

Aż mi serce mięknie, kiedy na to patrzę. Chris od dłuższego czasu wspominał, że marzy o młodszym rodzeństwie i kiedy wreszcie mogliśmy mu przekazać, że zostanie starszym bratem, tak wtedy zareagował - przekazała prezenterka

Jak można zobaczyć na filmie, chłopiec bardzo szybko zrozumiał znaczenie prezentu. Na jego twarzy natychmiast pojawił się szczery uśmiech. Emocje Chrisa były tak autentyczne, że trudno było przejść obok tego nagrania obojętnie.

Internauci wzruszeni nowym nagraniem na profilu Janachowskiej

Internauci natychmiast ruszyli do komentowania. Pod postem pojawiły się setki pełnych ciepła wiadomości. Wielu obserwatorów przyznało, że nagranie wywołało u nich łzy wzruszenia.

Przepiękny filmik i cudowna reakcja starszego brata

Ta radość jest bezcenna. Aż się popłakałam, patrząc na ogrom tej miłości. Chris będzie wspaniałym starszym bratem

Nie zabrakło również komentarzy podkreślających, że takie chwile są najcenniejsze w życiu każdej rodziny.

Bezcenne szczęście - piszą internauci

Od momentu ogłoszenia ciąży Janachowska regularnie dzieli się z fanami fragmentami swojej codzienności. Gwiazda pokazuje, że mimo licznych zawodowych obowiązków najważniejsza pozostaje dla niej rodzina.

