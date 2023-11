Od kilku tygodni Weronika Rosati jest na językach wszystkich. A to za sprawą tego, że zdecydowała się opowiedzieć o rozpadzie swojego związku i samotnym macierzyństwie. Aktorka zdecydowała się na szczery wywiad, w którym zdradziła, że ubolewa nad tym, że jej córka będzie wychowywała się w rozbitej rodzinie, ale musiała podjąć decyzję o rozstaniu z Robertem Śmigielskim.

- To moja największa porażka życiowa, że podjęłam złą decyzję, wchodząc w ten związek. Ubolewam, że nie mogę dać mojej córce tego, co najlepsze, a najlepsza dla dziecka jest pełna rodzina. Ja w to wierzę. Dlatego decyzja o rozstaniu była traumatyczna, trudna i przykra - wyznała Weronika Rosati w rozmowie z "Galą".