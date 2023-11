Dziewczyna, mimo ogromnego bólu i straty, pojawiła się wraz z mamą, aby spotkać się z ludźmi, którzy tak jak one tęsknią za Pawłem Adamowiczem. Nastolatka postanowiła też wygłosił kilka słów do zebranego tłumu.

- Paweł Adamowicz był moim tatusiem. Ja ciebie tatusiu bardzo kocham. Na zawsze. Ja też kocham to miasto. Jak on. Cała rodzina je kocha. Gdańsk był dla taty trzecim rodzicem, trzecim dzieckiem i drugą miłością. Ja wiem, że jeżeli to miasto będzie nadal otwarte, takie kochające jak jest teraz, to on będzie bardzo szczęśliwy. Dziękuję Wam bardzo za to wsparcie. Przepraszam za to, że nie odpisuję na wszystkie wiadomości, ale potrzebujemy czasu. Dziękujemy za wszystko - powiedziała Antonina Adamowicz.