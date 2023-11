Magda Wójcik wygrała program "Big Brother", który po 11 latach przerwy wrócił na antenę. Tym razem produkcją programu zajęła się stacja TVN7, która jest bardzo zadowolona z wyników oglądalności i wszystko wskazuje na to, że jesienią zobaczymy kolejną edycję show. Po finale wiosennej edycji, widzowie najbardziej interesują się związkiem Magdy i Oleha i zadają sobie pytanie, czy ta miłość przetrwa po programie? Magda i Oleh poznali się na planie show, gdzie połączyło ich gorące uczucie, ale nie od samego początku tych dwoje przypadło sobie do gustu. Gdy w programie było wiele osób, Oleh i Magda mijali się i nie zwracali na siebie uwagi. Oleh początkowo nawet nie przepadał za Magdą i kilka razy nominował ją do opuszczenia domu Wielkiego Brata, o czym Magda dowiedziała się tuż przed finałem. Czy dziewczyna wybaczyła to Olehowi? Zobaczcie nasz wywiad z Magdą!

