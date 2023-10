Jak się okazuje Magda Narożna, którą wiele osób kojarzy jako gwiazdę "Pięknych i młodych", nie zawsze utrzymywała się jedynie z muzyki. Choć grała w zespole i jeździła na koncerty, na co dzień wykonywała zawód, który ze sceną nie ma nic wspólnego. Do tego wcale nie jest taki oczywisty, a nawet jej najwięksi fani mogą mieć problem z jego odgadnięciem. Otóż Magdalena Narożna z wykształcenia jest higienistką stomatologiczną i właśnie w tym zawodzie postanowiła się spełniać! Co więcej, niektóre nawyki zostały jej do dziś...

Aż się wkurzam czasami na siebie, bo ja naprawdę jestem taka, że potrafię komuś znajomemu, lub komuś kogo poznam, powiedzieć "Wiesz co, bo ty masz tu to, pokaż zęby, daj zajrzeć" - skomentowała ze śmiechem.

Dlaczego Magda Narożna postanowiła skończyć z karierą higienistki i czy w ogóle lubiła tę pracę? Co sądzi o pracowaniu codziennie po osiem godzin, i czy byłaby gotowa do tego wrócić? Koniecznie zobacz, co powiedziała w rozmowie z Party.pl.

Magda Narożna nie raz udowodniła, że na scenie przemienia się w prawdziwą bestię i wulkan energii. Wyobrażacie sobie, że kiedyś była higienistką?

