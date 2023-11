Magda Gessler próbowała ratować związek Weroniki Rosati i Roberta Śmigielskiego! Kilka dni temu w mediach pojawiła się zaskakująca wiadomość o rozstaniu Weroniki z ojcem jej córeczki. Niestety, kilka godzin później menadżerka potwierdziła, że związek aktorki z Robertem Śmigielskim to już przeszłość.

Rzeczywiście rozstanie jest prawdą. Dla niej to szczególnie bolesne, ponieważ jest mamą malutkiej córeczki i i jak każda mama marzyła o tym by zapewnić swojemu dziecku pełną rodzinę. Chce się teraz skupić wyłącznie na szczęśliwych chwilach z Eli - powiedziała nam Gabriela Piekarniak, menadżerka Weroniki Rosati.

Teraz okazuje się, że zanim doszło do rozstania Rosati i Śmigielskiego, ich wspólna przyjaciółka, Magda Gessler próbowała ratować ich związek. Weronika zwierzyła się Magdzie Gessler, że partner poświęca jej i ich córeczce za mało czasu. Gwiazda TVN postanowiła działać! Jak?

Porozmawiała ze Śmigielskim, nie szczędząc mu gorzkich słów. Ostrzegała go, że to się skończy rozstaniem, jeśli nie ograniczy pracę i nie zajmie się życiem rodzinnym. Ale on jej nie chciał słuchać- zdradza informator "Faktu".