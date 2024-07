Dziś w nocy fani muzyki z całego świata żyli tylko jedną imprezą - rozdaniem prestiżowych nagród Grammy. W Los Angeles już po raz 56. wręczono złote gramofony, a na imprezę zjechały największe gwiazdy przemysłu muzycznego. Przypomnijmy: Plejada wielkich gwiazd na Grammy 2014

Reklama

Najgłośniejszym momentem gali z pewnością był występ formacji Macklemore & Ryan Lewis, którzy wraz z Mary Lambert wykonali swój hit "Same Love". W jego trakcie dołączyła do nich Queen Latifah i Madonna, która zaśpiewała niezapomniany przebój "Open Your Heart". Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że w momencie pojawienia się Królowej Popu przed sceną udzielono... ślubu 33 parom - hetero i homoseksualnym, w różnym wieku, kolorze skóry i pochodzeniu.

Zobaczcie sami:

Reklama

Gwiazdy na gali Grammy Awards 2014: