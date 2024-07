Już dzisiaj po raz drugi w historii Madonna zagra koncert w Polsce. Gwiazda wystąpi na Stadionie Narodowym i z tej okazji przygotowała gigantyczne i dla wielu kontrowersyjne show. Na scenie pojawi się wielki krzyż z literami MDNA, wielkie kadzidło, a na telebimach zobaczymy swastykę i Adolfa Hitlera, papieża czy Aleksandra Łukaszenkę.

Madonna zaśpiewa piosenki ze swojej nowej płyty "MDNA", ale nie zabraknie też kultowych przebojów. Fani gwiazdy usłyszą na pewno "Eroticę", "Like a Virgin", "Vogue" czy "Papa Don't Preach". Usłyszymy też remiks przebojów "Express Yourself" i "Born This Way" Lady Gagi.

Polscy fani po raz kolejny będą chcieli zaskoczyć Madonnę prezentem. Ostatni raz gwiazda koncertowała w Polsce w dniu swoich urodzin. Wtedy cała publiczność zaśpiewała jej "sto lat", a Madonna wzruszyła się i popłakała.

Teraz z kolei Madonna zobaczy mnóstwo białych serduszek z napisem "LUV". Co więcej, członkowie fan klubu przyjdą w t-shirtach zaprojektowanych z myślą o tym wyjątkowym dniu. Tak wygląda jeden z nadruków UltraMadonna.com, którego autorem jest Krzysztof Fabiniak:

