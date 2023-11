4 z 4

Mac Miller zmarł 7 września 2018 roku w swojej posiadłości w San Fernando Valley. Rapera znalazł jego przyjaciel i to on wezwał pogotowie. Niestety, ratownicy stwierdzili zgon. Raper leżał twarzą do podłogi, a z jednej z dziurek w nosie sączyła mu się krew. Kilka godzin wcześniej Mac Miller opublikował w sieci filmiki, na których pokazywał, jak szykuje się do nagrania nowego teledysku. Niestety, nie zdążył już tego zrobić...